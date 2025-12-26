Взорвали Путина: участникам Движения сопротивления ССО ВСУ посвятили символическое видео
- На оккупированных территориях Украины действует движение сопротивления.
- В честь повстанцев сняли короткий фильм с участием известных артистов.
На оккупированных территориях Украины продолжает действовать движение сопротивления. Подрывы военных преступников, вражеских складов и оружия – часто это дело рук повстанцев.
Силы специальных операций ВСУ вместе 2-м корпусом Национальной гвардии Украины "Хартия" и украинскими артистами создали короткий фильм в честь тех, кто действует в тылу врага на оккупированных землях, передает 24 Канал.
Как отметили работу повстанцев на ВОТ?
В фильме показана работа движения сопротивления в Мариуполе. Город должен посетить российский диктатор. Как только он выходит из лимузина и вступает на украинскую землю, раздается взрыв.
В ролике звучит песня Пирог и Кнут – "Что нам мрак...!" на слова Николая Хвылевого.
Последний "хлопок" на ВОТ от ССО
- В ночь на 17 декабря ССО Украины нанесли удар по полевому артиллерийскому складу россиян в оккупированной Луганщине, используя ударные БпЛА FP-2.
- 16 декабря Силы специальных операций нанесли удар по РСЗО БМ-27 "Ураган" и личному составу противника в Донецкой области.
- 14 декабря ССО Украины атаковали объекты на временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма, поразив поезд с горюче-смазочными материалами, нефтебазу и станцию РЭБ.