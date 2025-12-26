Силы специальных операций ВСУ вместе 2-м корпусом Национальной гвардии Украины "Хартия" и украинскими артистами создали короткий фильм в честь тех, кто действует в тылу врага на оккупированных землях, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин заявил, что США заинтересованы в совместном управлении ЗАЭС без участия Украины, – росСМИ

Как отметили работу повстанцев на ВОТ?

В фильме показана работа движения сопротивления в Мариуполе. Город должен посетить российский диктатор. Как только он выходит из лимузина и вступает на украинскую землю, раздается взрыв.

В ролике звучит песня Пирог и Кнут – "Что нам мрак...!" на слова Николая Хвылевого.

Последний "хлопок" на ВОТ от ССО