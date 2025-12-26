Сили спеціальних операцій ЗСУ разом 2-м корпусом Національної гвардії України "Хартія" та українськими артистами створили короткий фільм на честь тих, хто діє в тилу ворога на окупованих землях, передає 24 Канал.
Дивіться також Путін заявив, що США зацікавлені у спільному управлінні ЗАЕС без участі України, – росЗМІ
Як відзначили роботу повстанців на ТОТ?
У фільмі показана робота руху опору у Маріуполі. До міста має завітати російський диктатор. Як тільки він виходить з лімузину і вступає на українську землю, лунає вибух.
У ролику лунає пісня Пиріг і Батіг – "Що нам морок…!" на слова Миколи Хвильового.
Остання "бавовна" на ТОТ від ССО
- У ніч на 17 грудня ССО України завдали удару по польовому артилерійському складу росіян в окупованій Луганщині, використовуючи ударні БпЛА FP-2.
- 16 грудня Сили спеціальних операцій завдали удару по РСЗВ БМ-27 "Ураган" та особовому складу противника в Донецькій області.
- 14 грудня ССО України атакували об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Криму, уразивши потяг з паливно-мастильними матеріалами, нафтобазу та станцію РЕБ.