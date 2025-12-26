Сили спеціальних операцій ЗСУ разом 2-м корпусом Національної гвардії України "Хартія" та українськими артистами створили короткий фільм на честь тих, хто діє в тилу ворога на окупованих землях, передає 24 Канал.

Як відзначили роботу повстанців на ТОТ?

У фільмі показана робота руху опору у Маріуполі. До міста має завітати російський диктатор. Як тільки він виходить з лімузину і вступає на українську землю, лунає вибух.

У ролику лунає пісня Пиріг і Батіг – "Що нам морок…!" на слова Миколи Хвильового.

Остання "бавовна" на ТОТ від ССО