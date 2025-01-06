Россияне поднимают ставки: что на самом деле происходит на Запорожской АЭС

На оккупированной россиянами Запорожской атомной станции 5 января прогремели взрывы. Пропагандисты сразу написали о пулеметных очередях и атаке беспилотников на учебно-тренировочный корпус.

Оккупанты не впервые пытаются убедить мир, чтобы якобы украинцы сами обстреливают свою станцию. Как рассказал 24 Каналу корреспондент из Запорожья, Вооруженные Силы никогда не прибегали к подобной тактике.

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Россия готовит провокации

Понятно, что Украина не обстреливает артиллерией город Энергодар, где расположена ЗАЭС. Саму станцию мы наоборот стараемся удержать в рабочем виде, поэтому никакой необходимости стрелять по ней нет. Зато россияне время от времени устраивают самообстрелы по Энергодару и в зоне АЭС.

Когда впервые в город приехала миссия МАГАТЭ оккупанты начали обстрел по жилому сектору, были погибшие и раненые. Для этого использовали минометы, которые не наносят сильных разрушений, но очень громко разрываются и могут убить гражданских.

Очень смешно читать, когда Россия поднимает крик якобы украинцы с правого берега бьют артиллерией и угрожают атомной станции. Они сами ежедневно атакуют с левого берега Энергодара по Никопольщине,

– отметил корреспондент из Запорожья.

Украина открывает огонь, когда видит вражеские средства, артиллерию. Их уничтожают, но это происходит за десятки километров от АЭС. Впрочем россияне каждый раз упорно кричат, что якобы ВСУ хотят разбить собственную атомную станцию.

Что за взрывы могли слышать

Когда россияне захватывали ЗАЭС еще в марте 2022 года, то били из танков по зданию. Вспыхнул сильный пожар, загорелся учебно-тренировочный центр. Огонь был в главном админздании, а в центральной проходной уничтожили много оборудования.

Это оборудование когда-то купили за средства Евросоюза. Сам учебный корпус построили за счет Украины, а большое количество уникальных, очень дорогих тренажеров, были куплены за деньги ЕС, чтобы на них учились украинские атомщики. Так враг мог получить фото и видео, которые время от времени публикует и выдает за обстрелы со стороны ВСУ.

Украинские эксперты связывают историю со взрывами дронов с тем, что идет наступление ВСУ на Курщине. Возможно, начали рассматривать вариант, что Украина захватит атомную станцию в Курской области, поэтому россиянам надо поднимать ставки,

– сказал корреспондент.

Относительно взрыва дрона, то оккупанты прекрасно понимают, что крыша энергоблока рассчитана на падение самолета, там прочный бетонный корпус. Если разорвать на нем дрон – никакого вреда не будет, но пропагандистский эффект создать удастся.

Сами россияне считают станцию самым безопасным местом. Они держат там личный состав, загоняют свою технику, потому что хорошо знают, что туда никогда не прилетит никакая украинская артиллерия.

Как реагирует миссия МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что пока не может подтвердить какое-либо влияние, но их сотрудники слышали громкие взрывы. Россияне не впервые пытаются напугать сотрудников МАГАТЭ. Были случаи, когда по их автомобилю запускали дрон, но с очень небольшим зарядом.

Известно, что когда дрон прилетает по автомобилю, то полностью его уничтожает. Но были повреждены только задние двери машины. Вероятно, это делали сознательно, чтобы потом обвинить Украину. Учебно-тренировочный корпус расположен почти в километре от первого энергоблока, поэтому оккупанты, устраивая эти провокации, прекрасно знали, что ничего не повредят.

Мы знаем, что в МАГАТЭ работает много россиян, но в целом организация нейтральная. Она делает нейтральные выводы, призывает обе стороны к сдержанности и на этом все, как правило, завершается,

– подчеркнул корреспондент.

Скорее всего, так будет и на этот раз. К счастью, провокационная стрельба со стороны России не несла никакой опасности для атомной станции, поскольку там стоят прочные фундаменты. Оккупанты понимают, что ВСУ туда не будут стрелять, потому что не пользуется такими террористическими методами.