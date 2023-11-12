Обгоревший автомобиль и пострадавшие: полиция сказала, что происходит на месте взрыва в Харькове
Источник:Патрульная полиция Харьковской области
В Харькове раздался взрыв на заправке. В результате возгорания вспыхнула машина и получил ранения мужчина.
Правоохранители показали первые кадры с места инцидента. На фотографиях заметно, что машина выгорела чуть ли не дотла.
Смотрите также В Харькове раздался взрыв: тревоги в городе не было
Что известно о последствиях атаки
Спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Харьковской области Евгений Василенко рассказал журналистам, что взрыв произошел на территории автомобильной заправки недалеко от Южного вокзала. Он прозвучал ориентировочно в 9 часов утра 12 ноября.
Спасатели рассказали, что на территории заправки вспыхнуло авто.
Последствия взрыва в Харькове / Фото полиции
Правоохранители сообщили, что они одними из первых прибыли на место.
Совместно с другими службами полицейские оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, охраняют место происшествия,
– заявили в полиции.
Они также добавили, что из-за взрыва на заправке ограничили движение по улице Полтавский путь от улицы Евгения Котляра до улицы Рылеева. Движение будет ограничено до тех пор, пока завершат работу экстренные службы.
Взрыв на заправке в Харькове
- Ориентировочно в 8:50 12 ноября местные телеграм-каналы написали, что в Киевском районе Харькова раздался взрыв. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.
- Позже в телеграм-каналах написали, что взрыв был бытовым. Местные издания писали, что могла взорваться заправка или машина на заправке.
- СМИ также писали, что мог пострадать оператор заправки. По состоянию на 11 часов 12 ноября официально дополнительную информацию о раненом человеке службы не сообщали.