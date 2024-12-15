Военная логистика России снова под ударом: возле Ульяновска взрыв разрушил железную дорогу

Россию продолжают сотрясать мощные взрывы. Один из последних ударов пришелся на военную логистику врага.

Возле российского Ульяновска взрыв разрушил железную дорогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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В России продолжаются взрывы на железной дороге

В украинской разведке рассказали, что железнодорожное полотно в Ульяновске было взорвано в субботу, 14 декабря. Это нанесло военной логистике россиян очередные сложности.

"Взрыв произошел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода", – уточнили в ГУР.

Момент удара по железной дороге попал на видео.

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Напомним, что это уже третий раз за последнее время появляются проблемы на российской железной дороге. Так, 13 декабря в Краснодаре сгорели три локомотива, а 11 декабря в Брянске – два магистральных тепловоза.

Процесс ослабления объектов логистики, что их Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается,

– добавили в ГУР.

Украинские разведчики также отметили, что за каждое военное преступление России будет справедливое возмездие.