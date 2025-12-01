В 2 областях России взорвались железные дороги: уничтожены по меньшей мере две цистерны с топливом

В последнюю неделю ноября на критически важных объектах российской железной дороги произошли взрывы. Это стало ударом по обеспечению оккупационной армии в Украине.

Как сообщили источники 24 Канала в разведке, один из взрывов прогремел днем 20 ноября на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги в населенном пункте Барышово Новосибирской области.

Что известно о взрывах на железных дорогах России?

Взрыв разрушил железнодорожное полотно, из-за чего грузовые поезда не могут проехать, а снабжение врага нарушено.

Еще один взрыв произошел 28 ноября в городе Унеча Брянской области. Там вследствие атаки на узловой станции "Унеча" по линии маршрута Брянск – Гомель был поражен железнодорожный состав перевозки ГСМ

Обратите внимание! Брянск – Гомель – логистический маршрут, по которому осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию Беларуси.

В результате взрыва уничтожено по меньшей мере две цистерны с горюче-смазочными материалами, а также повреждено железнодорожное полотно.

Что известно о последнем "хлопке" в России?