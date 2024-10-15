"От взрыва везде посыпались стекла": Россия повредила в Николаеве дом журналистки 24 Канала

Российская армия ночью 15 октября обстреляла Николаев ракетами С-300. Одна из вражеских целей повредила дом журналистки 24 Канала Анжелики Байбак.

В результате взрывов в многоэтажке, где живет Анжелика, выбило стекла и оконные рамы. Сама журналистка осталась целой после вражеской атаки по Николаеву.

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Какой была вражеская атака в Николаеве для журналистки 24 Канала

Анжелика Байбак рассказала, что около 02:30 15 октября она проснулась от мощного взрыва. Она отметила, что даже не успела испугаться, но инстинкты сработали первыми, поэтому сразу выбежала в коридор.

Поврежден дом журналистки 24 Канала после ночной атаки России: смотрите видео

Буквально через минуту прогремел еще один взрыв, гораздо мощнее, от которого везде посыпалось стекло,

– сказала журналистка.



Дом журналистки 24 Канала пострадал после российской атаки / Фото Анжелики Байбак, 24 Канал

Анжелика отметила, что, к счастью, у нее никто не пострадал. Только выбило стекла и оконные рамы в некоторых местах.



В доме, где живет журналистка 24 Канала, выбило стекла и оконные рамы / Фото Анжелики Байбак, 24 Канал

"Сейчас жители многоэтажки оправляются от страшной ночи, убирают разбитое стекло и ликвидируют последствия ночной атаки", – подчеркнула она.

Журналистка также отметила, что ее больше всего поразил тот факт, что все местные оставались спокойными. Паники среди граждан нет и они продолжают жить и работать дальше после атаки.

Последствия вражеской атаки по Николаеву 15 октября / Фото Анжелики Байбак, 24 Канал

Анжелика Байбак также рассказала, что на месте вражеского удара в Николаеве продолжают ликвидировать последствия. Торговые павильоны и ресторанный комплекс, по которому ударил враг, полностью выгорели. Часть улицы полностью завалена разрушенными зданиями.

На местах попаданий в Николаеве работают спасатели и правоохранители: смотрите видео

К слову, журналистка также рассказала, что Николаевская область не была под обстрелами российских ракет С-300 с 31 января 2024 года. А подобные удары сразу с несколькими ракетами были очень давно.