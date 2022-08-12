"Хваленая ПВО снова не сработала": двое оккупантов обсуждают взрывы в Крыму и ругают власть

12 августа 2022 , 14:34
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Источник:

ГУР МО Украины

В оккупированном Крыму 9 августа прогремели взрывы на российской авиабазе. В минобороны россии врут о том, что причиной инцидента стало "нарушение пожарной безопасности".

Однако рядовые оккупанты понимают, что российские СМИ рассказывают им сказки о взрывах на аэродроме возле Новофедоровки. Об этом свидетельствует запись перехваченного разговора оккупантов, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Чтобы стыдно не было"

Во время разговора представитель незаконного военного формирования из Донецка обсуждает со своим знакомым новости о взрывах возле Новофедоровки.

"Там в Крыму аэропорт какой-то, говорят, взорвался, "небрежность". При заправке боеприпасы взорвались, блин, в Крыму", – отметил он.

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Собеседник оккупанта убеждает, что эта версия абсурдна и что к взрывам могут быть причастны Вооруженные Силы Украины.

Ну! А россияне по телевизору ничего не говорят. Говорят, что была "небрежность", не признаются. Чего-то морозятся,
– ответил оккупант из Донецка.

"Чтобы стыдно не было", – добавил собеседник.

"Хваленая ПВО в очередной раз не сработала"

российские захватчики сошлись на том, что кремлю невыгодно признавать возможные удары по аэродрому, ведь это существенные репутационные потери.

Ну да, там же небо "на замке". А здесь на тебе – "прилет",
– отметил один из оккупантов.

Другой ответил, что "хваленная ПВО в очередной раз не сработала".

"Ну да, это же, "приколись", – еще и в Крыму. Это паника там будет", – сказал донецкий боевик.

Его собеседник предположил, что с такой ПВО вполне можно ожидать и ударов по Крымскому мосту.

Оккупанты обсуждают взрывы в оккупированном Крыму: смотрите видео

Взрывы в Новофедоровке: коротко

  • 9 августа на военном аэродроме "Саки" возле Новофедоровки прогремели мощные взрывы. Именно с этого аэродрома поднимались вражеские истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.
  • Как впоследствии сообщили в Воздушных силах Украины, в результате взрывов россия потеряла сразу 9 самолетов.
  • В минобороны россии сначала назвали причиной взрывов "детонацию нескольких боеприпасов". Позже эту версию изменили на "нарушение пожарной безопасности".
  • Американское издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщило, что эффективная атака по базе россиян у города Саки – это заслуга воинов ВСУ. По информации издания, такой прицельный удар удалось нанести, применяя исключительно украинское оружие.
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес убежден, что Украина имеет полное право атаковать военные объекты врага в Крыму. А все потому, что наше государство имеет право защищать свои территории.

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Автор: Олена Патер