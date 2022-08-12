"Хваленая ПВО снова не сработала": двое оккупантов обсуждают взрывы в Крыму и ругают власть
Источник:ГУР МО Украины
В оккупированном Крыму 9 августа прогремели взрывы на российской авиабазе. В минобороны россии врут о том, что причиной инцидента стало "нарушение пожарной безопасности".
Однако рядовые оккупанты понимают, что российские СМИ рассказывают им сказки о взрывах на аэродроме возле Новофедоровки. Об этом свидетельствует запись перехваченного разговора оккупантов, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
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"Чтобы стыдно не было"
Во время разговора представитель незаконного военного формирования из Донецка обсуждает со своим знакомым новости о взрывах возле Новофедоровки.
"Там в Крыму аэропорт какой-то, говорят, взорвался, "небрежность". При заправке боеприпасы взорвались, блин, в Крыму", – отметил он.
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Собеседник оккупанта убеждает, что эта версия абсурдна и что к взрывам могут быть причастны Вооруженные Силы Украины.
Ну! А россияне по телевизору ничего не говорят. Говорят, что была "небрежность", не признаются. Чего-то морозятся,
– ответил оккупант из Донецка.
"Чтобы стыдно не было", – добавил собеседник.
"Хваленая ПВО в очередной раз не сработала"
российские захватчики сошлись на том, что кремлю невыгодно признавать возможные удары по аэродрому, ведь это существенные репутационные потери.
Ну да, там же небо "на замке". А здесь на тебе – "прилет",
– отметил один из оккупантов.
Другой ответил, что "хваленная ПВО в очередной раз не сработала".
"Ну да, это же, "приколись", – еще и в Крыму. Это паника там будет", – сказал донецкий боевик.
Его собеседник предположил, что с такой ПВО вполне можно ожидать и ударов по Крымскому мосту.
Оккупанты обсуждают взрывы в оккупированном Крыму: смотрите видео
Взрывы в Новофедоровке: коротко
- 9 августа на военном аэродроме "Саки" возле Новофедоровки прогремели мощные взрывы. Именно с этого аэродрома поднимались вражеские истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.
- Как впоследствии сообщили в Воздушных силах Украины, в результате взрывов россия потеряла сразу 9 самолетов.
- В минобороны россии сначала назвали причиной взрывов "детонацию нескольких боеприпасов". Позже эту версию изменили на "нарушение пожарной безопасности".
- Американское издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщило, что эффективная атака по базе россиян у города Саки – это заслуга воинов ВСУ. По информации издания, такой прицельный удар удалось нанести, применяя исключительно украинское оружие.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес убежден, что Украина имеет полное право атаковать военные объекты врага в Крыму. А все потому, что наше государство имеет право защищать свои территории.
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