Пляжный сезон на фоне разбитых домов: как крымская Новофедоровка отходит от "хлопка"
Источник:"Крым. Реалии"
В курортной Новофедоровке, где недавно раздавались взрывы, местные жители отходят от пережитого. На опубликованных кадрах видны разбитые автомобили и пострадавшие дома.
Местные жители живо обсуждают последствия инцидента. К тому же они ждут, когда и в каком объеме оккупационная власть компенсирует им нанесенный ущерб.
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Какова сейчас ситуация в Новофедоровке
На опубликованных фото можно увидеть, как некоторые жители убирают обломки поврежденных окон и крыш домов.
В то же время, на кадрах видно, что в некоторых помещениях взрывная волна выдавила стеклопакеты вместе с кирпичом. Но спасатели и полицейские оккупационные власти не спешат работать.
Хозяин одного из пострадавших автомобилей рассказал, что на момент взрывов его авто стояло в металлическом гараже. Но это не уберегло его от повреждений. Сам гараж "серьезно сплющило".
СМИ отмечают, что из-за взрывов пляжный сезон в Новофедоровке не остановился. Правда, отдыхающих, особенно россиян, после 9 августа заметно стало меньше.
Как выглядит Новофедоровка после взрывов: смотрите фото
Что известно о взрывах в крымской Новофедоровке: главные новости
- В Сакском районе 9 августа произошел ряд взрывов. В минобороны россии заявили о "детонации боеприпасов" и убеждали, что техника не повреждена.
- Позже в оккупированном Крыму показали последствия взрывов. На аэродроме – остатки разбомбленных самолетов.
- Глава ОП Андрей Ермак отметил, что украинский юг особенно прекрасен в августе.
- Советник Ермака Алексей Арестович пошутил, что все идет по алфавиту: Б-белгород, В-воронеж, К-курск, К-крым. Поэтому кремлю следует приготовиться.
- В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты потеряли 9 воздушных судов вблизи Сак.
- В Министерстве обороны Украины прокомментировали взрывы на аэродроме в Крыму. Анна Маляр напомнила россиянам, что курить в неустановленных местах нельзя, а правила пожарной безопасности нужно соблюдать.
- Кроме того, после взрыва в Новофедоровке россияне массово решили бежать оттуда. В слезах и панике они стоят в огромных пробках.
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