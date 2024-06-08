В Новошахтинске снова взрывы: россияне жалуются на атаку дронов

8 июня 2024, 02:25
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Ночью 8 июня в российском Новошахтинске прогремели взрывы. Оккупанты заявили об атаке дронов.

О серии взрывов в Новошахтинске сообщили пропагандисты, передает 24 Канал. Кстати, накануне в этом городе Ростовской области горел НПЗ.

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Взрывы в Новошахтинске

Ночью 8 июня вражеские СМИ написали, что в Новошахтинске снова прогремели взрывы. По словам пропагандистов, было слышно три взрыва.

Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в 00:30 в районе Новошахтинска якобы отработала "Пе-Ве-О". Голубев грезил, что якобы "последствий на земле нет".

Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ

  • Заметим, что в Новошахтинске было громко и ночью 6 июня. Мощные взрывы прогремели на НПЗ.
  • Вражеский нефтеперерабатывающий завод атаковали дроны.
  • В результате удара вспыхнул мощный пожар.
  • Интересно, что Новошахтинский НПЗ – это единственное предприятие, которое работает в Ростовской области. Оно специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.
  • Этот НПЗ – крупнейший поставщик нефтепродуктов на Юге страны-агрессора. По приблизительным данным, в 2020 году завод получил доход в 115,8 миллиарда рублей.

Автор: Юлія Муріна