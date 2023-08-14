Били "Шахедами" и "Калибрами": что известно о комбинированной атаке Одессы в ночь на 14 августа

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 14 августа враг бил по Одесчине дронами и крылатыми ракетами.

24 Канал в одном материале собрал все, что нужно знать об этой атаке. Когда и сколько воздушных целей выпустили россияне, что известно о пострадавших и какими могли быть цели врага – читайте дальше.

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Атаковали в три волны

Начнем с того, что воздушную тревогу для одесситов включили около 1 ночи. Тогда сообщалось, что регион под угрозой атаки дронов-камикадзе. А уже через 10–15 минут стало известно, что раздаются взрывы в Одессе.

Ориентировочно 01:43 Воздушные силы сообщили жителям области, что существует ракетная угроза. Тогда мониторинговые каналы писали, что россияне выпустили еще и "Калибры". И уже ближе к двум часам ночи взрывы слышали как в самой Одессе, так и в области.

По состоянию на 2:25 был отбой воздушной тревоги, но он был недолгим. В 02:43 сирены снова известили об угрозе. На этот раз речь шла о повторение атаки дронами-камикадзе. И тогда тоже писали СМИ, что в регионе слышны взрывы.

Только в 03:23 в Одесской области начались отбои. И до утра никаких угроз с неба для жителей и гостей региона не было.

Последствия ночной атаки 14 августа по Одессе / Фото "Суспільне", из сети

Сколько "Шахедов" и "Калибров" выпустили

Утром в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" поделилась актуальной информацией. По ее словам, враг выпустил сразу 15 "Шахедов" и 8 "Калибров". Спикер отметила, что все воздушные цели удалось сбить нашим силам ПВО.

В то же время она отметила коварство россиян. Они стремились бить по центру Одессы. Собственно, поэтому ракеты приходилось сбивать над городом, жилыми кварталами.

Наталья Гуменюк отметила, что не исключает вероятности, что оккупанты стремились бить по портовой инфраструктуре. Собственно, следует учесть тот факт, что "Шахеды" почти всегда заходят из акватории Черного моря, как и те же "Калибры". Несмотря на это, в ночь на 14 августа наши силы ПВО отработали на отлично и сбили все воздушные цели врага.

В городе вспыхнул пожар после атаки: смотрите видео

Что известно о последствиях

Около 3 часов ночи глава ОВА Олег Кипер поделился актуальной информацией. Тогда он отметил, что вспыхнули несколько пожаров в результате падения обломков. Кроме того, взрывной волной на домах выбиты окна.

Местные власти уже утром отметили, что оккупанты направили ракеты по центру Одессы. Известно, что обломки повредили общежитие одного из учебных заведений, а также супермаркет. Кроме того, взрывная волна уничтожила окна и балконы, припаркованные вблизи автомобили. Также вспыхнули два пожара.

Обломки попали в гипермаркет, из-за чего он сгорел: смотрите видео

В эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" добавила, что ликвидацией двух пожаров занимаются пожарные. Один из них вспыхнул в гипермаркете, на который упали обломки.

В частности, от падения обломков ракеты произошел пожар в гипермаркете. Понятно, то что вы видите – последствия самого пожара. Ранения люди получили от взрывной волны и падения тех предметов, которые были в супермаркете,

– уточнила она.

Вот что осталось от гипермаркета: смотрите видео

В каком состоянии пострадавшие

Олег Кипер еще в 3 ночи сообщал, что ранения получили три человека. А вот с утра Наталья Гуменюк подробнее рассказала о них. По ее словам, говорится о сотрудниках гипермаркета. Двое из них были госпитализированы. Третий от госпитализации отказался.

На ракетный и дроновый террор отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он написал: "Одесса. Удары по гражданским объектам, по магазину… Комментарии излишни. Россияне – сумасшедшие террористы".

Где еще звучали взрывы в ту ночь

Заметим, что около 02:20 взрывы прогремели также в Запорожье. Тогда сообщалось, что враг атакует город баллистикой. Вероятно, переделанными ракетами С-300, запущенными с оккупированных территорий.

Утром секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал о ситуации в городе. По его словам, по состоянию на утро 14 августа она стабильна. Он добавил, что в норме все коммунальные системы. Также в штатном режиме работают все городские службы.

Ночью атаковали Херсон

Информацией об этом поделился глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, оккупанты около 02:00 в очередной раз атаковали жилые кварталы Херсона.

В результате двое мужчин – 48 лет и 44 года – получили тяжелые ранения. Также у 85-летней женщины травмы средней степени тяжести. Их всех госпитализировали в больницы.