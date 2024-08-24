Где расположен и чем известен Острогожск, охваченный пламенем после атаки БПЛА
Ночью Воронежская область России подверглась атаке беспилотников. Как сообщают местные власти, в результате падения обломков дронов сдетонировал склад боеприпасов в городе Острогожск.
С самого утра взрывы и пожар в Острогожске не прекращаются.
Смотрите также Там взвился флаг Украины: где на карте расположена Лебедевка в Курской области
Что известно об Острогожске
Острогожск – город в Воронежской области России. Административный центр Острогожского района и городского поселения Острогожск. По состоянию на 2021 год там проживало более 31 тысяч человек.
Город расположен в 111 километрах к югу от Воронежа, на реках Тихая Сосна и Острогоща (притоки Дона). В городе расположена железнодорожная станция.
Кроме того, через Острогожск проходит трасса Воронеж – Луганск.
Также в городе расположен учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы (в/ч 20155) – филиал Военной академии МТО Омска.
Напомним, что в июле 2024 года глава Острогожского района Сергей Хорошилов заявил, что в городе откроют выставку с военной техникой ВСУ, захваченной в оккупированном Мариуполе. Чиновник обещал, что "это будет монументальный комплекс", который планируют сделать до 9 мая 2025 года.
Отметим, что от Острогожска до границы с Украиной 150 километров.
Справка: Острогожск основан в 1652 году. Один из полковых городов Слобожанщины. В 1917 – 1920 – в составе УНР и Украинской Державы (гетман Павел Скоропадский включил непосредственно в состав Харьковской губернии). После установления Директории в Украине город некоторое время контролировало правительство УНР. С 1920 года под большевистской оккупацией.
Где расположен Острогожск: смотрите на карте
К слову, российское минобороны утром отчиталось об уничтожении 7 беспилотников – 5 над Воронежской областью и по одному – над Брянской и Белгородской областями.