В Павлограде прогремела серия взрывов: оккупанты атаковали баллистикой

Российские войска не прекращают терроризировать мирные украинские города. В ночь на 7 июля под ударом оказался Павлоград Днепропетровской области.

В городе прогремела серия взрывов. Враг атаковал баллистикой.

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Что известно об атаке на Павлоград

В 00:38 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Уже через несколько минут в Павлограде Динпропетровской области раздались первые взрывы. Первыми об этом сообщили местные телеграмм-каналы.

Чуть позже в 00:58 появилась информация о повторных взрывах в городе. Впоследствии эту информацию подтвердили корреспонденты Общественного.

В Павлограде слышны звуки взрывов,

– написали там.

Мониторинговые каналы сообщают, что по городу ударили баллистическими ракетами "Искандер-М". Вероятно, пуски были осуществлены из Воронежской области.

Впрочем, пока любая официальная информация о взрывах в Павлограде отсутствует.

К слову, 4 июля россияне нанесли удар по гражданской портовой инфраструктуре в Одесской области. В результате вражеской атаки пострадали 7 человек, они находятся в больнице.