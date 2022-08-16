Крымский мост обижается, что ему приходится стоять в очереди, – Чубаров

После взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем активно возник вопрос, могут ли ВСУ разрушить мост через Керченский пролив. Сейчас это самая большая транспортная артерия, по которой россияне доставляют военную технику на оккупированный полуостров.

Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, есть еще и паромные переправы, но именно мост – самая мощная транспортная артерия из россии в Крым.

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Крымский мост обижается, что стоит в очереди

Чубаров отметил, что мост должен прекратить обслуживать военные цели, потому что после того, как техника попадает в Крым, она отправляется дальше на материковую часть Украины противостоять ВСУ. Впрочем, он добавил, лучше спросить у военных есть ли сейчас возможность разрушить мост через Керченский пролив.

"В Крыму с утра появилась шутка, что мост очень обижается, что ему приходится стоять в очереди", – рассказал Чубаров.

На очереди еще одна авиабаза

Он также рассказал, что под Джанкоем, недалеко от мест сегодняшних взрывов, находится военный аэродром. Россияне возобновили его работу, когда захватили Крым.

Я не совсем уверен, что они его активно используют. Он расположен относительно близко от мест боевых действий, но там базируется военная тяжелая авиатехника, вертолеты, формирование воздушных сил россии,

– подчеркнул Чубаров.

А еще он добавил, что после взрывов в Новофедоровке, россияне начали более активно использовать аэродром Гвардейское, возле Симферополя. А также аэродром Бельбек у Севастополя.

Чубаров о том, что крымский мост следует разрушить: смотрите видео

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