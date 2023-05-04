Взрывы во время тревоги в Киеве: власти рассказали детали
Источник:КГВА
В Киеве вечером 4 мая во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Над столицей Украины зафиксировали беспилотник.
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит.
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Силы ПВО сбили беспилотник
Начальник КГВА рассказал, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар.
Представители ГСЧС работают на месте. Последствия уточняются.
В воздушных силах в комментарии "Украинской правде" уточнили, что противовоздушная оборона работала по БПЛА. Сообщается, что беспилотник в результате был уничтожен силами мобильных огневых.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в 20:20 сообщил, что был сбит вражеский беспилотник.
Пока информации о том, какой тип беспилотника был сбит над Киевом, – нет.
Что еще известно о взрывах в Киеве
В Киеве и Киевской области вечером 4 мая была объявлена воздушная тревога. Начиная примерно с 20:13, в Киеве были слышны многочисленные взрывы и выстрелы в небе.
После этого Киевская городская военная администрация сообщила, что работает ПВО. Также в городе был слышен звук мотора неизвестного летательного аппарата. Уже в 20.33 в Киеве и области объявили отбой тревоги.
Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками
- Российские оккупационные войска в последние несколько недель увеличили интенсивность атак дронами-камикадзе. Предыдущая такая атака произошла в ночь на 4 мая.
- Войска врага снова атаковали Украину "Шахидами" с северного направления из Брянской области и с Юга – восточное побережье Азовского моря.
- В течение одной атаки российские оккупанты применили до 24 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины, удалось уничтожить 18 ударных БПЛА противника.
- Сообщалось, что боевая работа проводилась в северных, центральных и южных областях Украины. Были применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности Воздушное командование "Юг" и Воздушное командование "Центр".
- В течение ночи враг пытался атаковать Киев, однако в небе над столицей были уничтожены все враждебные цели.