Взрывы во время тревоги в Киеве: власти рассказали детали

В Киеве вечером 4 мая во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Над столицей Украины зафиксировали беспилотник.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит.

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Силы ПВО сбили беспилотник

Начальник КГВА рассказал, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар.

Представители ГСЧС работают на месте. Последствия уточняются.

В воздушных силах в комментарии "Украинской правде" уточнили, что противовоздушная оборона работала по БПЛА. Сообщается, что беспилотник в результате был уничтожен силами мобильных огневых.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в 20:20 сообщил, что был сбит вражеский беспилотник.

Пока информации о том, какой тип беспилотника был сбит над Киевом, – нет.

Что еще известно о взрывах в Киеве

В Киеве и Киевской области вечером 4 мая была объявлена воздушная тревога. Начиная примерно с 20:13, в Киеве были слышны многочисленные взрывы и выстрелы в небе.

После этого Киевская городская военная администрация сообщила, что работает ПВО. Также в городе был слышен звук мотора неизвестного летательного аппарата. Уже в 20.33 в Киеве и области объявили отбой тревоги.

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