В Полтаве гремели взрывы: Россия била дронами, повреждена многоэтажка

Очередной удар по мирному населению нанесла Россия в ночь на 11 августа. Во время атаки ударных беспилотников в Полтаве прогремели взрывы.

О последствиях обстрела сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно о последствиях ночного обстрела Полтавы?

Воздушная тревога в Полтаве и области ночью 11 августа продолжалась в несколько этапов. Во время одного из них российская армия направила в сторону областного центра свои ударные беспилотники.

Эта атака не обошлась без последствий для гражданской инфраструктуры. В Полтавском районе, по информации областной военной администрации, обломки российского дрона упали прямо на крышу многоэтажного дома.

По состоянию на 2 часа ночи, как сообщают местные власти, информация о пострадавших в экстренные службы не поступала. Вражеское оружие нанесло ущерб гражданской инфраструктуре, однако худшего сценария удалось избежать.

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Добавим, что этой же ночью Россия массированно применила баллистические ракеты. Взрывы прогремели как минимум в Киеве и Запорожье. В столице ранен человек и произошел пожар на складах, а вот в южном областном центре много людей погибло и пострадало.