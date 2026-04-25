Главные новости Взрывы прогремели на Киевщине
25 апреля, 03:56
Взрывы прогремели на Киевщине

Ирина Буртык
Основные тезисы
  • Украина отражает массированную воздушную атаку России ночью 25 апреля.
  • Взрывы были слышны в Киевской области, где работает ПВО.

Украина отбивает массированную воздушную атаку России в ночь на 25 апреля. Взрывы слышали, в частности, в Киевской области.

В регионе работает ПВО, сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно об атаке по Киевщине?

О движении вражеских беспилотников в ОВА сообщили около 03:29. "Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – призвали в сообщении.

Воздушная тревога продолжается. Комбинированная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. В области возможна работа ПВО, 
– добавили в ОВА в 04:34.

Накануне с утра Россия атаковала Киев

Утром 24 апреля в Киеве слышали взрывы. Тогда обломки БПЛА упали на двух локациях в Соломенском районе – на территорию нежилой застройки и в водоем, а также в Оболонском районе – на территории гаражного кооператива.