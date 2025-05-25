Во время комбинированной воздушной атаки взрывы прогремели в Сумах. Воздушная тревога в это время продолжается по всей Украине.

Об этом сообщило Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Сумах 25 мая: что известно

Во время воздушной тревоги по всей Украине во многих городах раздавались взрывы. Среди них и Сумы.

Российская армия применила много дронов-камикадзе и запустила крылатые ракеты.

В 02:32 местные жители Сум и области сообщили в социальных сетях о взрывах.

Вероятнее всего, причиной были дроны-камикадзе, однако другие угрозы также актуальны.

Также взрывы слышали в Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове, Чернигове и других городах.

Угроза вражеских ударов продолжается, позаботьтесь о безопасности!

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