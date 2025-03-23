Взрывы раздались в Запорожской области
- Россия атакует Запорожскую область ударными беспилотниками, в области работает ПВО.
- Воздушная тревога была объявлена в 20:12, взрывы прогремели в 20:34, о последствиях атаки пока не сообщается.
Россия снова атакует Украину ударными беспилотниками. Вечером 23 марта взрывы прогремели в Запорожской области
В области работает ППО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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Что известно о взрывах в Запорожской области
Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 20:12. Регион предупредили об угрозе удара российскими "Шахедами".
Уже в 20:34 в области было громко.
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Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– сообщил Иван Федоров.
В 21:28 он также добавил, что в области работает противовоздушная оборона по российским целям.
О возможных последствиях атаки пока не сообщается.
По состоянию на 21:39, по обновленным данным Воздушных сил, в Запорожской области еще фиксируются БпЛА, которые держат северо-западный курс.