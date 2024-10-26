Взрывы раздаются в Винницкой области: область атакуют "Шахеды"

Утром 26 октября в небе Украины продолжают кружить российские "Шахеды". Сообщается о взрывах в Винницкой области.

Призываем не игнорировать воздушную тревогу и немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь жизни и облегчит работу Воздушных сил.

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Взрывы в Винницкой области

Примерно в 07:19 в Винницкой области слышали взрывы. Как отмечают мониторы, они стали следствием работы ПВО по вражеским БпЛА.

Незадолго до этого мониторинговые паблики писали, что около 10 "Шахедов" с Киевщины курсом на Виннитчину. Уже через несколько минут после взрывов Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов" в Черкасской, Винницкой и Житомирской областях, в западном направлении.

Отмечается, что 2 беспилотника перелетели с Житомирщины на Хмельнитчину. Движение в сторону Староконстантинова. Осторожно, может быть громко.

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Отметим, что работу ПВО утром фиксировали и в Киеве. Отметим, что 25 октября вечером БпЛА ударил по дому в Соломенском районе, погибла девочка 2009 года рождения.