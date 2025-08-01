Ночью 1 августа Ростовскую область посетил яркий "хлопок". Под ударами беспилотников оказался Таганрог и пригород.

Российские военкоры писали в своих каналах о "большой атаке на город украинских БПЛА". Официальных комментариев от оккупантов пока не поступало, передает 24 Канал.

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Что творилось в Таганроге ночью 1 августа?

Ночью жители Таганрога жаловались на серию взрывов – их было по меньшей мере десять. Сначала в небе над городом они слышали звуки работы систем противовоздушной обороны, а затем наблюдали зарево.

Дроны атакуют Таганрог: смотрите видео

Военкоры успокаивали людей, что, мол, "российские вертолеты и силы ПВО ведут борьбу с ударными беспилотниками противника." Впрочем, ни одного вертолета или хотя бы звуки его двигателя никто не слышал и не видел.

Взрывы в Таганроге: смотрите видео

Предварительно, один из ударов дронами был по району КБ имени Берева – территории, окружающей Таганрогский авиационный научно-технический комплекс большой авиазавод и центральное конструкторское бюро, основанное в 1934 году.

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Также взрывы раздавались в селе Петрушино, что расположено вблизи Таганрога. Предварительно, там могли быть поражены места базирования 325-го авиационного ремонтного завода и 708-го военно-транспортного авиационного полка. Местные источники пишут о нескольких пожарах на территории, где размещены объекты, которые использует армия оккупантов.

Пожар в Петрушино: смотрите видео

К слову, 31 июля дроны атаковали "Радиозавод" в Пензе, зафиксировано по меньшей мере два попадания беспилотников. Предприятие "Радиозавод" является частью корпорации "Ростех" и производит оборудование для оккупационной армии, находится под международными санкциями.