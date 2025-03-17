В российском Ейске раздавались взрывы: дроны атаковали аэродром

Вечером 16 марта россияне начали жаловаться на взрывы в Ейске. Тамошние паблики сообщают о массированной атаке на Краснодарский край.

Отмечается, что около 23:00 более 10 мощных взрывов прозвучало над Азовским морем и в районе Ейска. Перед этим местные жители слышали характерный звук пролета беспилотников, передает 24 Канал.

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Краснодарский край под атакой БПЛА

Российские телеграмм-каналы рассказывают, что, предварительно, российские дроны летели в направлении военного аэродрома в Ейске. В нескольких районах от звука сработала сигнализация машин. Также сообщается о работе ПВО.

Россияне убеждают, что уже сбито несколько воздушных целей. Пожаров, или разрушений на земле пока не зафиксировано.

Пока официальной информации о неспокойной ночи в Краснодарском крае нет.

Напомним, что в городе Ейск расположен аэродром совместного базирования, где функционирует 570-й авиаремонтный завод минобороны России. Этот аэродром является стратегически важным объектом, который используется российскими войсками для осуществления атак на территории Украины. Отсюда враг неоднократно запускал "Шахеды" по нашей стране.

К слову, украинские силы нанесли удар по месту отдыха кадыровцев в селе Новые Юрковичи Брянской области, бойцы спецподразделения "Ахмат" оказались под завалами.