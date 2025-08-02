Ночь на 2 августа выдалась для россиян совершенно неспокойной. Так, они жаловались на атаки дронов и мощные взрывы.

В частности, громко было по меньшей мере в 10 регионах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на оборонное ведомство России, где заявляли об успешной работе их "пе-ве-о".

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Что известно о взрывах в России 2 августа?

В России и временно оккупированном Крыму ночь на 2 августа была абсолютно неспокойной. Россияне жаловались на атаку дронами, а также масштабные пожары на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.

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В то же время российское минобороны, как всегда, заявило об успешном "уничтожении и перехвате" 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В частности, по данным российского минобороны, там якобы сбили дроны:

34 – над территорией Ростовской области,

31 – над территорией Краснодарского края,

12 – над территорией Воронежской области,

11 – над территорией Рязанской области,

5 БПЛА сбиты над территорией Самарской области,

4 – над территорией Пензенской области,

2 – над территорией Белгородской области,

по 1 БПЛА – над территориями Республики Крым и Липецкой области,

11 БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

К слову, ночью 1 августа в Ростовской области под ударами беспилотников оказались Таганрог и пригород, было слышно по меньшей мере десять взрывов.