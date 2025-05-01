Из-за атаки БПЛА на химкомбинат в России, могла быть утечка кислоты: сеть пишет об эвакуации

24 мая утром дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Тульской области. Это крупнейший производитель аммиака и азотных удобрений в России.

Губернатор Тульской области заявил о повреждении на предприятии трубопропода с природным газом. Позже стало известно и о поражении емкости с кислотой, передает 24 Канал.

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Что известно

Чиновник сообщил, что превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует. Между тем местные жители сообщают, что из населенных пунктов в 10 километрах от предприятия началась эвакуация населения.

В ЦПД подчеркнули, что завод производит вещества, которые могут использоваться в военных целях. Это аммиачная селитра, метанол и аргон.

Как пылает "Азот": смотрите видео

Напомним, что в ночь на 23 мая дроны нанесли удар по заводу "Энергия" в Ельце. Тот производит батареи для "Искандеров" и КАБов.