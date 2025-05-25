Более 100 БПЛА летели на Россию: взрывы раздавались в 13 регионах

Ночью украинские дроны залетели на территорию страны-агрессора. Неспокойно спалось россиянам сразу в нескольких областях.

Известно, что под атакой был снова "многострадальный" Елец, где уже три дня подряд добрые беспилотники "охотятся" за заводом, который производит составляющие для авиабомб и "Искандеров", передает 24 Канал.

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Куда наведались дроны в России

Утром вражеское минобороны сообщило о якобы уничтожении в течение ночи 110 украинских БПЛА над 13 регионами:

16 – над Тульской областью,

по 14 над Брянской и Калужской,

по 13 – над Московским регионом и Тверской областью,

по 10 – над Белгородской и Курской,

8 – над Орловской,

7 – над оккупированным Крымом,

2 – над Смоленской,

по одному – над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

Заметим, что в Твери дроны атаковали аэродром "Мигалово".

К слову, 24 мая на оккупированной части Запорожской области воины ГУР выследили и поразили военный поезд россиян с горючим. Уничтожено по меньшей мере три цистерны.