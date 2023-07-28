Взрывы, подрыв нефтебазы, неудачное сбивание ракет: что известно о "хлопке" в России 28 июля

На территории буйно цветет "хлопок". В частности, в результате взрыва в Таганроге пострадало много людей. Кроме того, было неспокойно в других городах и регионах враждебного государства.

Пятница, 28 июля, выдалась для оккупантов очень беспокойной из-за взрывов и паники, последовавшей за ними. Обо всем, что происходило в городах захватчиков в этот день, почему, действительно, во всем виновата российская ПВО, – читайте в материале 24 Канала.

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Сбивание ракеты над Таганрогом

Как пишут российские телеграм-каналы, в городе Таганроге Ростовской области днем 28 июля прогремели два взрыва. По словам местных, первый взрыв был очень громким, второй – меньше.

В результате выбили окна в зданиях, было повреждено немало автомобилей, сооружений, получили ранения по меньшей мере 10 человек, а также образовалась воронка длиной и шириной в 5 метров.

Таганрог после взрывов: смотрите видео с телеграм-каналов

Впоследствии в минобороны враждебного государства заявили, сбили над городом ракету, что и повлекло за собой взрывы и разрушения. Вместе с тем там поспешили заверить, что погибших в результате этого якобы нет.

Другой "хлопок" на Ростовщине

Российские СМИ решили не скрывать, что место прилета – в пяти километрах от авиабазы "Таганрог", где базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Также есть площадки для запуска беспилотников.

По сути, не только в Таганроге было неспокойно 28 июля. Пропагандисты сообщали, что взрывы слышали местные районы других населенных пунктов Ростовской области. В частности, Азов и Чалтырь.

Губернатор региона Василий Голубев объяснил это тем, что якобы в небе над Ростовской областью были сбиты "вражеские ракеты". Итак, в ход пошла любимая сказочка россиян об "успешной работе ПВО".

Как захватчики сбивали "вражеские цели" над Ростовщиной: смотрите видео

Взрывчатка на заводе в Самаре

В этом "хлопке" Россия сразу начала обвинять Украину. Оккупанты придумали, что Вооруженные Силы выпустили переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты системы С-200.

Из Ростовской области перенесемся в Самарскую. В этом регионе в районе Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода местные слышали громкие взрывы.

Сначала была информация, что это сработала взрывчатка. Впоследствии ее подтвердил депутат российского парламента Александр Хинштейн. Он заявил, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода заложили взрывное устройство.

Спустя какое-то время росСМИ начали уверять, что предполагаемого подозреваемого в этом взрыве благодаря видео с камер наблюдений было задержано. По словам пропагандистов, работал мужчина электриком на заводе и собственноручно изготовил взрывное устройство.

Не исключено, что сам он родом из города Изяслав на территории Украины в Хмельницкой области, однако официально прописан в российской Тюмени.

Паника оккупантов

После всех этих тревожных новостей российские медиа 28 июля около 18:30 сообщили, что в Ростове-на-Дону был введен план "Воздушная тревога".

Всем полицейским и другим силовикам приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом. Итоги наблюдения следует заносить в журнал.

В то же время в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации, о чем заявил мэр города. Также в этом населенном пункте, где живет около 250 тысяч человек, в центре перекрыли движение для автомобилей.

Маразматическая реакция Кремля

Официальная представительница МИД России Мария Захарова в очередной раз начала рассказывать басни о "преступном киевском режиме", который якобы решил нанести удары по мирной инфраструктуре.

Кроме того, она пообещала принять "жесткие меры" в ответ, ведь, по ее мнению, военной целесообразности в этих атаках "не было". Очевидно, Захарова забыла прочесть росСМИ, которые, как мы отмечали выше, активно писали о том, что взрыв в Таганроге произошел в 5 километрах от авиабазы.

Решительно осуждаем очередные преступные действия "киевского режима", направленные против гражданского и мирной инфраструктуры. Военного смысла они очевидно не имели. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

Позиция Украины: виновата ПВО России

"Хлопок" в России одним из первых прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, во всем виновата российская противовоздушная оборона.

События в Таганроге – это не что иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО.

Вспомним, что недавно тему взрывов в России, и в частности Москве, комментировал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Как он отметил, такого "хлопка" на территории враждебного государства с каждым днем будет становиться все больше, а Кремль никак не сможет контролировать этот процесс.