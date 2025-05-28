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24 Канал Новости Украины Достались Подмосковья: авиаэксперт разобрал ночной налет дронов на Россию
28 мая, 16:17
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Достались Подмосковья: авиаэксперт разобрал ночной налет дронов на Россию

Петро Синеокий

Украина продолжает бить по военным объектам на территории России. Силам обороны важно выбивать производственные мощности оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский. Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в конце концов Украина дойдет до того уровня, что сможет зеркально отвечать на российские удары по Украине.

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Почему били именно по Подмосковью

Как отметил Храпчинский, удары дронами по российским стратегическим предприятиям – это плановая работа, которая должна продолжаться. Украина рассчитывает на помощь от партнеров по дальнобойному вооружению. Но главная цель нашего государства – развитие собственных дронов и ракет.

В любом случае надо понимать, что те средства, которые передают партнеры, ограничены по количеству и возможностям. Поэтому приоритет – развитие собственных возможностей,
– сказал Храпчинский.

Россия пытается увеличивать производственные мощности и локализовать производства, чтобы не зависеть от западных и китайских компонентов.

Кроме того, в последнее время Россия нашла некоторые решения, в частности, в электронике, что затрудняют работу Силам обороны Украины. Поэтому важно бить именно по производственным мощностям, чтобы приостановить возможность развития некоторых технологий. В том числе и тех, которые Россия пытается имплементировать в свои дроны.

Обратите внимание! В ночь на 28 мая раздавались взрывы в Зеленограде под Москвой. Там расположены предприятия, где работают над микроэлектроникой, электротехникой, оптикой системами безопасности и т.д.

Буквально в прошлом году Россия запускала около нескольких сотен "Шахедов" в месяц. Сейчас эта цифра существенно возросла.

Важно не только усиливать наши возможности по защите воздушного пространства, но и наносить удары по стратегическим объектам России. Кроме того, что удается уничтожать производственные мощности, так это еще и психологическое давление на самих россиян,
– сказал Храпчинский.

Добавим, также беспилотники атаковали предприятие "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Там занимаются разработкой дронов. А аэропорт Шереметьево был временно закрыт для рейсов.