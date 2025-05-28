Достались Подмосковья: авиаэксперт разобрал ночной налет дронов на Россию

Украина продолжает бить по военным объектам на территории России. Силам обороны важно выбивать производственные мощности оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский. Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в конце концов Украина дойдет до того уровня, что сможет зеркально отвечать на российские удары по Украине.

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Почему били именно по Подмосковью

Как отметил Храпчинский, удары дронами по российским стратегическим предприятиям – это плановая работа, которая должна продолжаться. Украина рассчитывает на помощь от партнеров по дальнобойному вооружению. Но главная цель нашего государства – развитие собственных дронов и ракет.

В любом случае надо понимать, что те средства, которые передают партнеры, ограничены по количеству и возможностям. Поэтому приоритет – развитие собственных возможностей,

– сказал Храпчинский.

Россия пытается увеличивать производственные мощности и локализовать производства, чтобы не зависеть от западных и китайских компонентов.

Кроме того, в последнее время Россия нашла некоторые решения, в частности, в электронике, что затрудняют работу Силам обороны Украины. Поэтому важно бить именно по производственным мощностям, чтобы приостановить возможность развития некоторых технологий. В том числе и тех, которые Россия пытается имплементировать в свои дроны.

Обратите внимание! В ночь на 28 мая раздавались взрывы в Зеленограде под Москвой. Там расположены предприятия, где работают над микроэлектроникой, электротехникой, оптикой системами безопасности и т.д.

Буквально в прошлом году Россия запускала около нескольких сотен "Шахедов" в месяц. Сейчас эта цифра существенно возросла.

Важно не только усиливать наши возможности по защите воздушного пространства, но и наносить удары по стратегическим объектам России. Кроме того, что удается уничтожать производственные мощности, так это еще и психологическое давление на самих россиян,

– сказал Храпчинский.

Добавим, также беспилотники атаковали предприятие "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Там занимаются разработкой дронов. А аэропорт Шереметьево был временно закрыт для рейсов.