Снова "хлопок" и сказки о ПВО: в трех областях России слышали взрывы, в том числе под Москвой

В Калужской, Тульской и Московской областях России местные жители слышали взрывы. Пропагандисты заявляют, что это – последствия работы систем противовоздушной обороны.

В субботу вечером, 5 августа, когда по всей территории Украины была воздушная тревога из-за запуска, в частности, "Кинжалов" – на территории государства оккупантов было также неспокойно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Очередной "хлопок" в России

Собственно, около 19.10 во вражеских телеграм-каналах начали появляться сообщения о взрывах в небе над Калужской областью.

Как пишут пропагандисты со ссылкой на местных, "хлопок" был громким. В то же время не обошлось без заявлений о том, что "успешно отработала ПВО".

Жители Калужской области слышали взрывы: смотрите видео с российских телеграм-каналов

Уже спустя 10 минут россияне начали писать о мощных взрывах в Тульской области. По одной информации, их было 2, по другой – 5.

Дыма нет, о последствиях на земле ничего неизвестно, об этом сообщают жители нескольких районов области,

– отметила одна из кремлевских информационных помоек.

Вместе с тем на видео, распространяемое сетью, слышно ропот женщины, которая не понимает, что происходит: "Что-то сейчас происходит. Не понимаем... Взрывы. Что-то происходит. П**ец".

Последствия взрывов в Тульской области России: смотрите видео с вражеских телеграм-каналов

Уже в 19:42 появилась информация о взрывах в городе Ступино, расположенном в Московской области. Как пишут местные, "хлопок" был громким и вследствие него в небе остался след.

Под Москвой тоже было неспокойно: смотрите видео с росСМИ

Добавим, что 4 августа в Удмуртии в России произошел взрыв на территории Воткинского завода. Как известно, на этом предприятии оккупанты производят военную технику, в том числе ракеты типа "Искандер" и "Точка-У".