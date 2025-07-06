"Попали, куда надо": Свитан оценил атаки по военному заводу, аэродромам и штабам россиян

Украинские силы нанесли мощные удары по важным объектам в глубине территории России. Это удалось благодаря прорыву ПВО россиян.

Украинским беспилотникам, в частности, 5 июля удалось попасть по предприятию "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, где изготавливают важное комплектования для российских ракет и дронов. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу об особенностях последних успешных атак Украины по вражеской территории.

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Было важно поразить именно этот завод

Свитан объяснил, что по предприятию "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах в Чувашии украинские беспилотники ранее также наносили удары.

Россиянам после этой атаки пришлось перекрывать вход к этому заводу. Это означает, что попали, куда надо,

– подчеркнул военный эксперт.

На "ВНИИР-Прогресс" изготавливается, в частности, основная навигационная плата, которую позиционируют по спутнику летательные аппараты.

Эти платы украинские бойцы находят в российских ракетах "Искандер", "Калибр", Х-69, а также в БПЛА "Бандероль", "Форпост", "Герань", "Орион". Эта плата фактически ведет эти беспилотники. Поэтому для Украины было важно поражение именно этого российского предприятия,

– подчеркнул он.

Во время атаки 5 июля украинским силам удалось, как заметил Свитан, фронтально проломить противовоздушную оборону врага в одной точке. И после этого украинские дроны разошлись по нескольким направлениям.

Также был атакован российский аэродром в Борисоглебске в Воронежской области. Полковник ВСУ в запасе пояснил, что в Борисоглебске расположено высшее военно-авиационное училище летчиков и учебный центр подготовки летного состава.

Ранее на аэродроме в Воронеже россияне держали борта тактической авиации Су-30, Су-34, Су-35. Однако, по его словам, украинские средства поражения достают до него, в частности ракеты ATACMS. Поэтому россияне отогнали эти самолеты на аэродром в Борисоглебске. Здесь находятся также самолеты Су-25 и Як-130, которые используются для переподготовки летного состава.

"Поэтому для Украины этот аэродром на сегодня имеет большое значение. Его нужно отминусовать различными средствами. Вообще главными целями наших дронов должны быть аэродромы, потому что техническое оборудование, авиационная техника, которая там расположена, очень уязвимы. А также нефтеперерабатывающие заводы", – подчеркнул военный эксперт.

Нужно увеличивать количество БпЛА

Кроме того, во время атаки украинские дроны залетели в Саратовскую область России и атаковали в очередной раз аэродром "Энгельс".

Украинские силы 5 июля во время атаки выполнили боевую задачу. Однако, по мнению полковника ВСУ в запасе, нужно увеличивать количество беспилотников, атакующих Россию, для большей эффективности ударов.

Также 30 июня украинские силы нанесли удар по штабу 8 общевойсковой армии России на временно оккупированной части Донецкой области. В результате атаки был ликвидирован начальник ее штаба полковник Руслан Горячкин. Однако 3 июля штаб был поражен снова.

Во время первого удара был отминусован штаб. Россияне вместо того, чтобы извлечь оттуда то, что осталось, пытались его восстановить, разворачивая новый командный пункт практически на том же месте,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он добавил, что там неплохое место для расположения. К тому же россияне надеялись на усиление ПВО. Однако после повторного прилета, оккупанты больше на этом месте не решатся разворачивать штаб.

К слову, 5 июля под атакой украинских БПЛА также оказалась Ленинградская область, где российская ПВО якобы отражала атаку. Сообщалось о сбитии дрона в Гатчинском округе.

Также в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" из-за угрозы БПЛА был объявлен план "Ковер" и задержано более 50 рейсов, часть отменили.