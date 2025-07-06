Українським безпілотникам, зокрема, 5 липня вдалося влучити по підприємству "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, де виготовляють важливе комплектування для російських ракет та дронів. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу про особливості останніх успішних атак України по ворожій території.

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Було важливо уразити саме цей завод

Світан пояснив, що по підприємству "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах в Чувашії українські безпілотники раніше також завдавали ударів.

Росіянам після цієї атаки довелося перекривати вхід до цього заводу. Це означає, що влучили, куди треба,

– наголосив військовий експерт.

На "ВНИИР-Прогресс" виготовляється, зокрема, основна навігаційна плата, яку позиціонують по супутнику літальні апарати.

Ці плати українські бійці знаходять в російських ракетах "Іскандер", "Калібр", Х-69, а також у БпЛА "Бандероль", "Форпост", "Герань", "Оріон". Ця плата фактично веде ці безпілотники. Тому для України було важливе ураження саме цього російського підприємства,

– наголосив він.

Під час атаки 5 липня українським силам вдалося, як зауважив Світан, фронтально проломити протиповітряну оборону ворога в одній точці. І після цього українські дрони розійшлися по декількох напрямках.

Також було атаковано російський аеродром в Борисоглєбську у Воронезькій області. Полковник ЗСУ в запасі пояснив, що у Борісоглєбську розташоване вище військово-авіаційне училище льотчиків та навчальний центр підготовки льотного складу.

Раніше на аеродромі у Воронежі росіяни тримали борти тактичної авіації Су-30, Су-34, Су-35. Проте, за його словами, українські засоби ураження дістають до нього, зокрема ракети ATACMS. Тому росіяни відігнали ці літаки до аеродрому в Борисоглєбську. Тут перебувають також літаки Су-25 та Як-130, які використовуються для перепідготовки льотного складу.

"Тому для України цей аеродром на сьогодні має велике значення. Його потрібно відмінусувати різними засобами. Взагалі головними цілями наших дронів мають бути аеродроми, тому що технічне обладнання, авіаційна техніка, яка там розташована, дуже вразливі. А також нафтопереробні заводи", – підкреслив військовий експерт.

Потрібно збільшувати кількість БпЛА

Крім того, під час атаки українські дрони залетіли у Саратівську область Росії та атакували вкотре аеродром "Енгельс".

Українські сили 5 липня під час атаки виконали бойове завдання. Проте, на думку полковника ЗСУ в запасі, потрібно збільшувати кількість безпілотників, що атакують Росію, для більшої ефективності ударів.

Також 30 червня українські сили завдали удару по штабу 8 загальновійськової армії Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Внаслідок атаки було ліквідовано начальник її штабу полковник Руслан Горячкін. Проте 3 липня штабу було уражено знову.

Під час першого удару було відмінусовано штаб. Росіяни замість того, щоб витягти звідти те, що залишилось, намагалися його відновити, розгортаючи новий командний пункт практично на тому самому місці,

– наголосив Роман Світан.

Він додав, що там непогане місце для розташування. До того ж росіяни сподівалися на підсилення ППО. Проте після повторного прильоту, окупанти більше на цьому місці не наважаться розгортати штаб.

До слова, 5 липня під атакою українських БпЛА також опинилась Ленінградська область, де російська ППО нібито відбивала атаку. Повідомлялось про збиття дрона в Гатчинському окрузі.

Також в аеропорту Санкт-Петербурга "Пулково" через загрозу БпЛА було оголошено плану "Килим" та затримано понад 50 рейсів, частину скасували.