Серия взрывов прогремела в Новомосковске: там ярко пылает завод "Азот"

Ночью 8 июня в городе Новомосковск Тульской области было шумно. Местные жители сообщают о взрывах и сильном пожаре на важном для россиян предприятии.

Украинские беспилотники атаковали Тульскую область. По меньшей мере 5 взрывов слышали в Новомосковске, передает 24 Канал.

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Где произошел "хлопок"

Местные телеграмм-каналы пишут, что один из беспилотников попал в химкомбинат "Азот". Также россияне распространяют видео, на которых видно яркий пожар на предприятии.

Напомним, что "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Некоторые из химических веществ, что производят здесь, могут использоваться в военных целях, в частности для изготовления ракетного топлива, взрывчатки и тому подобное.

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Ночью 24 мая дроны уже попадали по "Азоту". Сообщалось, что в результате прилета загорелся трубопровод низкого давления с природным газом в цехе №4. Также были повреждены две цистерны объемом по 750 тонн с азотной кислотой. Отмечалось, что завод прекратил работу.