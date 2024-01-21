Меньше денег на войну: как атаки дронов на Россию подрывают военный потенциал врага

По России каждые сутки происходят атаки дронами, попадающими в стратегические объекты. В ночь на 21 января произошла атака на нефтеперерабатывающий завод "Новатек", расположенный в прибрежной зоне поселка Усть-Луга Ленинградской области.

Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналучто удары по нефтяному терминалу имеют большое значение. Он отметил, что именно украинские дроны, а не только санкции, то работающие, то не работающие, влияют на экономику России.

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Это и есть активная оборона

Нефтяной терминал, в который произошло попадание, предназначен для экспорта соответствующих энергетических продуктов России. Экспорт энергоносителей приносит средства, которые тратятся, в том числе и на войну против Украины.

Если мы ликвидируем эти возможности, а этот терминал в Ленинградской области ранее считался безопасным, то у россиян возникнут проблемы с экспортом нефтепродуктов, сжиженного газа и т.д. В результате Россия будет меньше получать денег на войну. Поэтому нефтеперерабатывающий терминал – это вполне военная цель,

– подчеркнул военный обозреватель.

Чем больше Украина будет ликвидировать подобные военные цели на территории России, чем на большее расстояние будут доставать украинские дроны, тем, по его мнению, будет уменьшаться и военный потенциал России.

Также ночью 21 января было атаковано дронами один из крупнейших оборонных предприятий России – завод "Щегловский вал" в Туле. В частности, на его мощностях производятся зенитный ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

"Панцирь-С1" Это универсальный ЗРПК ближнего действия, который предназначен для ПВО важнейших небольших и точечных военных и промышленных объектов, частей и соединений сухопутных войск. Кроме того, "Панцирь-С1" усиливает группировку ПВО на малых и предельно малых высотах от массированных ударов средств воздушного нападения с применением высокоточного оружия.

Это и есть активная оборона. Сейчас наши силы истощают противника, перемалывают его войска, когда он пытается наступать на Бахмутском, Купянском, Марьинском направлениях. Одновременно мы наносим удары по тылу врага, и это подрывает его производственные возможности,

– отметил Попович.

Если Россия каждые три месяца будет терять по 100 тысяч личного состава, если она будет лишена возможности транспортировать свои энергоносители, это будет сделано усилиями именно украинских дронов. Также с их помощью были нанесены мощные удары по российскому Черноморскому флоту.

"Это будет большой успех украинских сил. Именно таким образом с врагом и нужно сражаться", – подчеркнул Денис Попович.

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