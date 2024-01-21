Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що удари по нафтовому терміналу мають велике значення. Він зазначив, що саме українські дрони, а не тільки санкції, які то працюють, то не працюють, впливають на економіку Росії.

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Це і є активна оборона

Нафтовий термінал, в який відбулось влучання, призначений для того, щоб експортувати відповідні енергетичні продукти Росії. Експорт енергоносіїв приносить кошти, які витрачаються зокрема й на війну проти України.

Якщо ми ліквідуємо ці можливості, а цей термінал в Ленінградській області вважався безпечним, то у росіян виникнуть проблеми з експортом нафтопродуктів, скрапленого газу і таке інше. Внаслідок цього Росія буде менше отримувати грошей на війну. Тому нафтопереробний термінал – це цілком військова ціль,

– наголосив військовий оглядач.

Чим більше Україна буде ліквідовувати подібних військових цілей на території Росії, чим на більшу відстань будуть діставати українські дрони, тим, на його думку, меншим буде і військовий потенціал Росії.

Також проти ночі 21 січня було атаковано дронами один за найбільших оборонних підприємств Росії – завод "Щегловський вал" в Тулі. Зокрема на його потужностях вироблялися зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

"Панцир-С1" Це універсальний ЗРГК ближньої дії, який має призначення для ППО найважливіших невеликих та точкових військових й промислових об'єктів, частин та з'єднань сухопутних військ. Крім того "Панцир-С1" посилює угруповання ППО на малих та гранично малих висотах від масованих ударів засобів повітряного нападу із застосуванням високоточної зброї.

Це і є активна оборона. Зараз наші сили виснажують противника, перемелюють його війська, коли він намагається наступати на Бахмутському, Куп'янському, Мар'їнському напрямках. Одночасно ми завдаємо удари по тилу ворога, і це підриває його виробничі можливості,

– зазначив Попович.

Якщо Росія кожні три місяці втрачатиме по 100 тисяч особового складу, якщо вона буде позбавлена можливості транспортувати свої енергоносії, це буде зроблено зусиллями саме українських дронів. Так само за їх допомогою було завдано потужних ударів по російському Чорноморському флоту.

"Це буде великий успіх українських сил. Саме у такий спосіб з ворогом і потрібно боротися", – підкреслив Денис Попович.

Вибухи в Росії проти ночі 21 січня