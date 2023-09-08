Второй раз за сутки: "хлопок" снова посетил завод "Кремной Эл" в Брянске

"Хлопок" продолжает серию визитов в Россию. Вот в Брянске второй раз за сутки пылает завод микроэлектроники "Кремний Ел".

Ночью 7 сентября горел один из крупнейших в России заводов по производству микроэлектроники – "Кремний Эл". Не успел "несчастный" оправиться от первого прилета, когда к нему прилетело во второй раз.

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"Кремный Эл" снова горит

Где-то около шести вечера жители Брянска слышали звуки, похожие на взрывы. Впоследствии губернатор Брянской области сообщил об атаке беспилотников. По его словам, во время этой атаки обломки одного из "подавленных средств РЭБ" дрона попали в административное здание, в результате чего оно загорелось. Пострадавших нет, – сказал он.

Некоторые пропагандистские каналы отмечают, что беспилотник попал не просто в любое административное сооружение, а в здание завода микроэлектроники "Кремний Эл". В результате – загорелся пятый корпус. Пожар охватил территорию площадью около 20 квадратных метров. Людей из здания пришлось эвакуировать. А у самого завода образовались пробки.

"Кремний Эл" горит: видео

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