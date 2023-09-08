Второй раз за сутки: "хлопок" снова посетил завод "Кремной Эл" в Брянске
"Хлопок" продолжает серию визитов в Россию. Вот в Брянске второй раз за сутки пылает завод микроэлектроники "Кремний Ел".
Ночью 7 сентября горел один из крупнейших в России заводов по производству микроэлектроники – "Кремний Эл". Не успел "несчастный" оправиться от первого прилета, когда к нему прилетело во второй раз.
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"Кремный Эл" снова горит
Где-то около шести вечера жители Брянска слышали звуки, похожие на взрывы. Впоследствии губернатор Брянской области сообщил об атаке беспилотников. По его словам, во время этой атаки обломки одного из "подавленных средств РЭБ" дрона попали в административное здание, в результате чего оно загорелось. Пострадавших нет, – сказал он.
Некоторые пропагандистские каналы отмечают, что беспилотник попал не просто в любое административное сооружение, а в здание завода микроэлектроники "Кремний Эл". В результате – загорелся пятый корпус. Пожар охватил территорию площадью около 20 квадратных метров. Людей из здания пришлось эвакуировать. А у самого завода образовались пробки.
"Кремний Эл" горит: видео
"Хлопок" в России: последние новости
- Следует заметить, что "Кремний Эл" ранее уже атаковали. Там пылал Цех номер 20. Тогда россияне снова пели "старую" о "ПВО", которая "сбила беспилотники".
- 7 сентября было "весело" не только в Брянской области, где, по словам местных властей, "сбили" три беспилотника. Взрывы раздавались и в Ростове. Как говорят пропагандисты, ночью произошли 3 взрыва в центре города на улице Пушкинской. В частности, было громко возле штаба Южного военного округа. Оккупанты также сообщили, что якобы "сбили беспилотник" в Раменском Московской области - недалеко от международного аэропорта "Жуковский". А в Подмосковье загорелся очередной склад.
- Ночью 8 сентября горела уже Москва. Правда, увы, пока не вся. Там раздалась серия взрывов. Впоследствии стало известно, что произошло возгорание в Федеральной таможенной службе.