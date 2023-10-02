Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Х-59 – одна из основных ракет "воздух – земля", которую использует российская авиация. Некоторые ее модификации имеют дальность до 300 километров.

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Смоленский авиазавод является частью механизма создания этого оружия. Теперь в оккупантов нарушен процесс производства ракет Х-59.

Впереди еще много работы

Как отметил Свитан, недавние взрывы на Смоленском авиазаводе – блестящая операция. В России все чаще случаются взрывы на разных заводах и других предприятиях тамошнего военно-промышленного комплекса.

Удары по таким заводам – это уже совсем не "диковинка". Удается работать на серьезных глубинах территории врага. Сначала идет процесс доразведки, корректировки и подтверждения поражения. Затем уже докладывают о выполнении боевого задания,

– предположил Свитан.

К теме – смотрите разговор с военным экспертом Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Таких заводов по производству вооружения много на территории России. Поэтому разные инциденты на военных предприятиях страны-агрессорки еще точно будут происходить.

У нас много работы по уничтожению производственных циклов врага. Можно не уничтожать весь завод или производство. Можно уничтожить одну цепочку производственного цикла. Это останавливает все производство такого высокотехнологичного оружия,

– заметил Свитан.

Взрывы на Смоленском авиационном заводе: коротко