Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Х-59 – одна из основных ракет "воздух – земля", которую использует российская авиация. Некоторые ее модификации имеют дальность до 300 километров.
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Смоленский авиазавод является частью механизма создания этого оружия. Теперь в оккупантов нарушен процесс производства ракет Х-59.
Впереди еще много работы
Как отметил Свитан, недавние взрывы на Смоленском авиазаводе – блестящая операция. В России все чаще случаются взрывы на разных заводах и других предприятиях тамошнего военно-промышленного комплекса.
Удары по таким заводам – это уже совсем не "диковинка". Удается работать на серьезных глубинах территории врага. Сначала идет процесс доразведки, корректировки и подтверждения поражения. Затем уже докладывают о выполнении боевого задания,
– предположил Свитан.
К теме – смотрите разговор с военным экспертом Романом Свитаном на ютубе 24 Канала
Таких заводов по производству вооружения много на территории России. Поэтому разные инциденты на военных предприятиях страны-агрессорки еще точно будут происходить.
У нас много работы по уничтожению производственных циклов врага. Можно не уничтожать весь завод или производство. Можно уничтожить одну цепочку производственного цикла. Это останавливает все производство такого высокотехнологичного оружия,
– заметил Свитан.
Взрывы на Смоленском авиационном заводе: коротко
- 1 октября в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили об ударе по Смоленскому авиационному заводу. Три из четырех дронов попали точно в цель, в результате чего удалось нарушить процесс по производству авиационных ракет Х-59.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал детали инцидента. Известно, что удалось повредить производственную базу, а также существенно нарушить темпы производства этого оружия. Это создало трудности для оккупантов.
- Известно, что захватчики регулярно используют ракету Х-59 против гражданских и военных объектов Украины.