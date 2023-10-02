Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Х-59 – одна з основних ракет "повітря – земля", яку використовує російська авіація. Деякі її модифікації мають дальність до 300 кілометрів.
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Смоленський авіазавод є частиною механізму створення цієї зброї. Тепер в окупантів порушений процес виробництва ракет Х-59.
Попереду ще багато роботи
Як наголосив Світан, нещодавні вибухи на Смоленському авіазаводі – блискуча операція. В Росії все частіше стаються вибухи на різних заводах та інших підприємствах тамтешнього військово-промислового комплексу.
Удари по таких заводах – це вже зовсім не дивина. Вдається працювати на серйозних глибинах території ворога. Спершу йде процес дорозвідки, коригування та підтвердження ураження. Потім вже доповідають про виконання бойового завдання,
– припустив Світан.
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Таких заводів з виробництва озброєння багато на території Росії. Тому різні інциденти на військових підприємствах країни-агресорки ще неодноразово ставатимуться і надалі.
В нас ще багато роботи зі знищення виробничих циклів. Можна не знищувати увесь завод чи виробництво. Можна знищити один ланцюжок виробничого циклу. Це зупиняє все виробництво такої високотехнологічної зброї,
– зауважив Світан.
Вибухи на Смоленському авіаційному заводі: коротко
- 1 жовтня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про удар по Смоленському авіаційному заводу. Три з чотирьох дронів влучили в ціль, внаслідок чого вдалося порушити процес з виробництва авіаційних ракет Х-59.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів деталі інциденту. Відомо, що вдалося пошкодити виробничу базу, а також – суттєво порушити темпи виробництва цієї зброї. Це створило труднощі для окупантів.
- Відомо, що загарбники регулярно використовують ракету Х-59 проти цивільних та військових об'єктів України.