Украина повредила более 30% топливных предприятий России, – экс-министр энергетики

Удары беспилотниками по России дают свои результаты. Там постепенно нарастают проблемы с переработкой нефти. Но еще есть по чем работать.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, отметив, что Украина уже длительное время эффективно работает по предприятиям топливно-энергетического комплекса России. Каждый точный удар постепенно ухудшает ситуацию для оккупантов.

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Как удары беспилотниками влияют на Россию

Как отметил Плачков, удары по таким предприятиям уменьшают объем переработки нефти. Соответственно российская армия испытывает трудности с поставками нефтепродуктов. Также это заставляет оккупантов перебрасывать некоторые системы ПВО с фронта, чтобы защитить важные объекты.

Идет дефицит нефтепродуктов. Особенно в европейской части России. Цены растут. Но потенциал России, к сожалению, еще большой. Думаю, что мы повредили где-то 30% таких предприятий. Возможно, цифра ближе к 40%. Но, по ориентировочным подсчетам, производство уменьшилось где-то на уровне 20%,

– сказал Плачков.

Россия имеет предприятия, которые могут компенсировать этот дефицит. Но проблемы постепенно нарастают. Есть трудности с той же логистикой поставок нефтепродуктов к оккупантам.

Обратите внимание! Командующий Сил беспилотных систем ВСУ сообщил, что за полгода удалось провести более 220 операций вглубь территории России. Туда запустили более 3,5 тысячи различных средств.

Также не стоит забывать о Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси, который также обеспечивает потребности российских оккупантов.

Такие удары значительно ослабляют возможности России по обеспечению войск. Также уменьшаются поступления в бюджет. Поэтому это действенно и эффективно. Такие удары нужно продолжать,

– отметил Плачков.

Напомним, в ночь на 5 февраля беспилотники поразили нефтебазу в Краснодарском крае. Очевидцы обнародовали фото и видео с места прилета.