Взрывы в России, реакция Зеленского на выход Байдена из гонок: хронология 880 дня войны

Наступление оккупантов продолжается. Украинцы продолжают защищать свою землю, ища пути, как положить конец российской агрессии на поле боя и дипломатическом фронте.

Что происходило в 880 день полномасштабного вторжения на Востоке, Юге и Севере нашей страны, а также как работали украинские и западные дипломаты над поиском путей наступления справедливого мира, читайте здесь.

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