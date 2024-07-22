Взрывы в России, реакция Зеленского на выход Байдена из гонок: хронология 880 дня войны
Наступление оккупантов продолжается. Украинцы продолжают защищать свою землю, ища пути, как положить конец российской агрессии на поле боя и дипломатическом фронте.
Что происходило в 880 день полномасштабного вторжения на Востоке, Юге и Севере нашей страны, а также как работали украинские и западные дипломаты над поиском путей наступления справедливого мира, читайте здесь.
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Беларусь может поставлять технологии и оборудование в ряд стран, в обмен на санкционные товары, отмечают эксперты. Россияне продвинулись в Донецкой и Луганской областях, об этом свидетельствуют карты ISW. Оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная в Луганской области и под Авдеевкой Донецкой области. В то же время украинцы контратаковали возле Глубокого на севере Харьковской области. После того, как американский президент объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке Зеленский сделал сообщение в соцсети "Х". Глава государства поблагодарил Байдена за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая остается для нее критически важно. Мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство, Жители Туапсе жалуются на мощные взрывы. В сети распространяются видео, на которых слышно, как громко гудит в городе. Местные власти заявили, что над Туапсе сбили 8 беспилотников. Повреждений домов и пострадавших нет. После часу ночи в Харькове слышали взрыв. Воздушные силы перед этим сообщали об угрозе баллистики с востока.
В ISW рассказали, как Беларусь получает подсанкционные товары
Россияне имеют продвижение в Донецкой и Луганской областях
Зеленский отреагировал на отказ Байдена соревноваться за пост президента
– добавил Зеленский.
Взрывы в России
Ночью в Харькове раздавались взрывы
Беларусь может поставлять технологии и оборудование в ряд стран, в обмен на санкционные товары, отмечают эксперты.
Россияне продвинулись в Донецкой и Луганской областях, об этом свидетельствуют карты ISW.
Оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная в Луганской области и под Авдеевкой Донецкой области.
В то же время украинцы контратаковали возле Глубокого на севере Харьковской области.
После того, как американский президент объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке Зеленский сделал сообщение в соцсети "Х".
Глава государства поблагодарил Байдена за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая остается для нее критически важно.
Мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство,
Жители Туапсе жалуются на мощные взрывы. В сети распространяются видео, на которых слышно, как громко гудит в городе.
Местные власти заявили, что над Туапсе сбили 8 беспилотников. Повреждений домов и пострадавших нет.
После часу ночи в Харькове слышали взрыв. Воздушные силы перед этим сообщали об угрозе баллистики с востока.