"Звоночек" не только для России: какие возможны последствия взрыва железной дороги с Китаем

Взрыв на Байкало-Амурской магистрали – интересная "акция", подрывающая возможности России. Это свидетельствует о том, что оккупанты не способны защитить все свои важные объекты.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что диверсионные мероприятия в России будут продолжаться и дальше. Такие объекты – вполне законная военная цель.

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Сейчас в России почти все объекты, так или иначе приносящие России деньги, работают на войну. Речь идет как о логистических путях, нефтебазах, газопроводах, предприятиях и т.д.

Если брать крупные предприятия в России, они не полностью гражданские. Серьезные заводы или конструкторские бюро работают на войну. Это все – законные цели. К сожалению, оккупанты быстро железную дорогу восстанавливают. Но это тревожный звоночек. Даже не для россиян. А для их партнеров,

– сказал Тизенгаузен.

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Российский экспорт может быть под угрозой

Как отметил Тизенгаузен, такие взрывы демонстрируют, что поставлять продукцию через Россию не слишком надежно. Именно поэтому Китай строит логистику в обход страны-агрессорки, а параллельно выжимает разные "соки" в виде разных скидок и других преимуществ.

Китай сейчас "раздевает" Россию. Надеюсь, что все дойдет и до входа на российские территории. Но вопрос здесь, какие амбиции у Китая будут потом. Сейчас важно, чтобы удалось повлиять на Китай, чтобы он меньше спасал экономику России. Они не спасают Путина, но им нужна слабая Россия, которая и дальше будет ненавидеть Запад,

– отметил Тизенгаузен.

Взрывы в России: коротко