Когда на фронт может существенно повлиять уничтожение складов России: майор запаса назвал условие

Силы обороны Украины на днях нанесли удары по нескольким крупным российским складам боеприпасов. Эффект на поле боя из-за поражения этих военных объектов может стать заметным через несколько месяцев.

Об этом в эфире 24 Канала отметил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, объяснив, что это будет не из-за недостатка оружия после нанесенных ударов по складам, а потому, что у оккупантов ухудшится логистика.

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Противнику придется менять логистические пути

На таких крупных складах, как в Торопце, "Тихорецк" в Краснодарском крае или арсенал неподалеку Октябрьского в Тверской области России, аккумулируется большое количество оружия. Оттуда, по словам Гетьмана, оно распределяется на меньшие склады, которые расположены в 100 километрах, а уже от них оружие передается в артиллерийские, ракетные подразделения.

Эти склады можно сравнить с элеваторами, которые собирают зерно, когда разные фермеры свозят его в одно место. Так и с этими большими складами боеприпасов, туда поставщики оружия его привозили,

– озвучил Гетьман.

По его словам, сейчас те небольшие склады заполнены, на линии фронта оружие у противника есть, резервов у него хватает, чтобы наносить обстрелы. После недавних ударов по складам, россиянам надо будет изменить пути поставки боеприпасов от больших к маленьким, что может привести к задержкам.

Например, есть склад, который возил боеприпасы на Кураховское направление, а есть склад, который поставлял их на Угледарское. И вот первый, допустим, уничтожен, значит уже с какого-то одного склада надо возить на эти два направления, для этого нужен дополнительный транспорт, логистические пути,

– объяснил Гетьман.

Существенно на ситуацию повлияет уничтожение еще ряда вражеских складов

Проблемы врага с логистикой, по словам ветерана российско-украинской войны, будут влиять на ситуацию на фронте, но не так быстро и существенно, как бы Украине этого хотелось. Однако, если ВСУ уничтожат еще несколько таких крупных российских складов, тогда, по мнению Гетьмана, уже влияние будет значительным.

"В начале войны анализировалось, что в России есть до 20 миллионов разнокалиберных снарядов, поэтому бывало, что за 1 день россияне выпускали по 80 тысяч. Они уже выпустили по Украине 13 миллионов снарядов. У них еще осталось несколько миллионов, это при том, что Северная Корея летом предоставила России более 1 миллиона снарядов. Поэтому говорить, что после уничтожения некоторых российских складов россияне могут прекратить обстрелы – ошибочно", – заметил Гетьман.

К сведению! Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь рассказал, что запасы оружия на складе в Торопце Тверской области, который был поражен 18 сентября, могли составлять резерв, например, на зимний период. По его словам, сейчас у противника боеприпасов хватает.