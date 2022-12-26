На аэродроме в Энгельсе мог находиться уникальный контингент военных летчиков России, – Игнат

На аэродроме в Энгельсе снова произошел "хлопок" или последствия "курения" в запрещенных местах. На самом деле, в это время на аэродроме мог находиться уникальный контингент военных летчиков России.

Такое мнение 24 канала озвучил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее сообщалось о том, что на аэродроме "Энгельс" мог быть поражен пункт управления базой.

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На аэродроме могли быть уникальные лётчики

Игнат рассказал, что в наше время что-то скрыть трудно, поэтому и российскому минобороны приходится признавать факт ударов по аэродрому, правда они говорят о сбитии беспилотника, в результате которого погибли 3 человека, 4 госпитализированы. Но мы знаем, как Россия извращает информацию, а потому и это число можно умножать в несколько раз. Для нас это хорошие новости, а во вражеских пабликах была информация, что на аэродроме находились уникальные пилоты.

Понятно, какие пилоты, какого сорта есть на аэродроме "Энгельс". Вероятно, это, скорее всего, пилоты самолета Ту-95, стратегических ракетоносцев. Это уникальный контингент военных летчиков, потому что немногие такие самолеты по сравнению с другой тактической авиацией России. Будем надеяться, что это число больше, которое произошло во время этого "хлопка",

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.