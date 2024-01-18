Впервые с начала вторжения: над Ленинградской областью якобы "сбили БПЛА"

Этой ночью в России снова раздавались мощные взрывы. Пропагандисты заявили о якобы "сбитии беспилотника" над Ленинградской областью.

Оккупанты впервые с начала полномасштабной войны заявили о якобы "сбитии беспилотника" над Ленинградской областью. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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БПЛА в Ленинградской области

Российские пропагандисты отметили, что "обломки БПЛА" якобы обнаружили на территории "Петербургского нефтеналивного терминала". Телеграм-каналы писали, что "дрон с 3 килограммами взрывчатки" упал на территории терминала.

Кроме того, распространили заявление минобороны, что ночью "ПеВеО" якобы "сбила БПЛА", который летел атаковать Москву.

Кстати, Петербургский – самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, а также крупнейшая стивидорная компания "Большого порта Санкт-Петербург".

Что известно о тревожной ночи в России