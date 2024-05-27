Под Москвой прогремели взрывы: оккупанты жалуются на дрон

Вечером, 27 мая, в российском Подмосковье неспокойно. Местные жалуются на громкие взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ. Своеобразные "поздравления" принимают жители населенного пункта Балашиха, почти возле Москвы, расстояние между которыми около 28 километров, информирует 24 Канал.

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В Подмосковье – громко

Российские телеграм-каналы активно распространяют видео местных жителей, которые сообщают о якобы сбитом беспилотнике в Подмосковье. Сообщалось, что он был сбит над Балашихой.

Так, десятки жителей говорят, что слышали сильный взрыв. Кроме того, были заявления о работе систем "славной" российской противовоздушной обороны.

У меня руки колбасятся. Так страшно никогда не было! Оно бабахнуло дважды здесь,

– пожаловалась одна из очевидцев.

Россияне жалуются на взрывы: смотрите видео

Отмечается, что на месте работают сотрудники оперативных служб страны-агрессора. В то же время никакой официальной информации или заявлений местных властей в течение определенного времени обнародовано не было.

Под Москвой местные слышали взрывы: смотрите видео

Интересно и то, что, по данным авиационных служб, после этого случая самолеты изменили направления вылетов и посадок в столичные аэропорты в Подмосковье.

Дым в небе Подмосковья: смотрите видео

Позже российское оборонное ведомство сообщило о "достижениях" российской ПВО. Как выяснилось, российские захватчики мощно уничтожили над территорией Московской области небольшой воздушный шар.

В то же время губернатор Подмосковья сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА, а обломки упали на частный дом. По его словам, находившиеся там люди успели эвакуироваться, а потому пострадавших якобы нет.

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