Взрыв за взрывом: почему в России все больше объектов оказываются незащищенными

В России в разных городах все чаще встречаются "хлопки". А в Москву ночью прилетают неизвестные беспилотники. Как показывает практика, россияне не были готовы к этому.

Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог, галерист, российский оппозиционер Марат Гельман. Сейчас среди местных распространяется паника и единственным правильным решением они видят бегство.

Смотрите также Разрушительный взрыв на российском заводе в Сергиев Посад: все, что известно об инциденте

Война стоит на пороге России

Россияне бурно наблюдали за полномасштабным вторжением в Украину, которое фальшиво называли СВО и думали, что война их не коснется. Впрочем, все чаще жители Москвы начинают свое утро под звук неизвестных дронов, а в других регионах встречаются "хлопки".

"Россияне были уверены, что не будет ответа от Украины. Они не готовились к войне, живут в иллюзорном мире и сейчас пытаются скрыть от населения идущую полномасштабную войну, которая скоро придет на территорию России", – отметил политтехнолог.

Отметим, Украина не берет на себя ответственность за происходящие на территории России взрывы. Исключение являются те случаи, которые подтверждает Генштаб ВСУ или официальные представители власти.

Марат Гельман о взрывах на территории России: смотреть видео

Убежать невозможно остаться

Наконец-то понять почему же происходят такие события в России – для россиян миссия невыполнима. Поэтому единственным правильным своим решением они видят бегство.

Путин правильно рассчитал, что поддержка быстро пройдет, а страх – нет. Уже не работает пропаганда об "освобождении русских земель". Страх охватил всех. Я знаю людей, которые после этих взрывов хотят уехать. Это тоже хорошо, чем сидеть и поддерживать власть. Но это не дает надежды на то, что мы всколыхнем гражданское общество,

– отметил Гельман.

По его мнению, есть несколько вещей, которые способны подтолкнуть россиян к действиям: плацдарм украинской армии в Крыму и дезертирство какой-то российской части.

"Другой вопрос – для номенклатуры все понятно: Путин слаб, Пригожин это показал. Но, пожалуй, и для них этого недостаточно, нужно еще какие-то сигналы, чтобы убрать его из Кремля", – добавил политтехнолог.

Взрывы в России: последние события