Злая шутка: почему дроны падают именно в элитных районах России
Неизвестные дроны "бродят" в довольно интересных местах России. Взрывы как не в небоскребе "Москва-Сити", так и в состоятельных коттеджных городках Подмосковья.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, что подобная "случайность" губительно влияет на настроение русских псевдоэлит. В то время как простые россияне не испытывают угрозы, поэтому продолжают скапливаться в людных местах.
Смотрите также Станет началом крушения режима Путина: что побуждает "элиты" к свержению диктатора
Почему дроны падают рядом с "элитой"
В России планируют провести "выборы" в общероссийский день голосования – 10 сентября. Однако даже частые "визиты" дронов не заставят оккупантов сидеть дома. Россияне пойдут в людные места. Они не испытывают опасности, потому что не было массовых жертв среди населения.
Здесь следует обратить внимание на одну особенность. Беспилотники залетают не в простые места. Почти постоянно что-то "бахкает" там, где проживают состоятельные люди - бизнес-центр "Москва-Сити", коттеджные городки в Подмосковье.
"А все потому, что ПВО стоит именно там. Вероятно, беспилотники меняют курс при подлете к таким "островам" благоприятной жизни влиятельных людей Москвы и Подмосковья", - отметил политтехнолог.
Тизенгаузен объяснил, почему атаки дронами больше всего чувствует элита России: смотрите видео
Можно подытожить, что системами ПВО защищены богатые россияне. Но и бедным ничего не угрожает, потому что дроны туда не прилетают.
Условные псевдоэлиты прикрыли себя, но это сыграло злую шутку с ними, потому что теперь все сбивают именно там,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Чтобы решить такую "сложную" проблему, есть несколько вариантов:
- не ставить ПВО, но есть риск попадания;
- переселиться куда-нибудь на окраины, но не по статусу;
- бежать из Москвы.
Большинство россиян используют именно последний вариант. Убегают из столицы семьями, но только те, кто полностью не встроен в путинскую систему.
Последние атаки дронами в Москве
- Москву ночью против 23 августа атаковали неизвестные дроны. Сначала сообщалось, что взрывы прогремели на подступах к российской столице – в частности, в Химках и других районах Подмосковья. Впоследствии появилась о "хлопке" и задымлении в "Москва-Сити"
- Ранее, 18 августа, самый известный российский бизнес-центр также находился в центре внимания. По словам пропагандистов, дрон якобы после воздействия на него средств поражения ПВО сменил траекторию полета и упал на здание "Экспоцентра" в районе "Москва-Сити". Атаку осуществлял вроде бы украинский БПЛА "Бобер".
- Также 12 августа москвичи жаловались на дроны, с которыми не могла справиться российская ПВО. Беспилотник вроде бы пролетел над МКАДом, однако о никакие взрывы не сообщали. Да и пропагандистским СМИ посоветовали промолчать на эту тему.