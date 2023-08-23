Злая шутка: почему дроны падают именно в элитных районах России

Неизвестные дроны "бродят" в довольно интересных местах России. Взрывы как не в небоскребе "Москва-Сити", так и в состоятельных коттеджных городках Подмосковья.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, что подобная "случайность" губительно влияет на настроение русских псевдоэлит. В то время как простые россияне не испытывают угрозы, поэтому продолжают скапливаться в людных местах.

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Почему дроны падают рядом с "элитой"

В России планируют провести "выборы" в общероссийский день голосования – 10 сентября. Однако даже частые "визиты" дронов не заставят оккупантов сидеть дома. Россияне пойдут в людные места. Они не испытывают опасности, потому что не было массовых жертв среди населения.

Здесь следует обратить внимание на одну особенность. Беспилотники залетают не в простые места. Почти постоянно что-то "бахкает" там, где проживают состоятельные люди - бизнес-центр "Москва-Сити", коттеджные городки в Подмосковье.

"А все потому, что ПВО стоит именно там. Вероятно, беспилотники меняют курс при подлете к таким "островам" благоприятной жизни влиятельных людей Москвы и Подмосковья", - отметил политтехнолог.

Тизенгаузен объяснил, почему атаки дронами больше всего чувствует элита России: смотрите видео

Можно подытожить, что системами ПВО защищены богатые россияне. Но и бедным ничего не угрожает, потому что дроны туда не прилетают.

Условные псевдоэлиты прикрыли себя, но это сыграло злую шутку с ними, потому что теперь все сбивают именно там,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Чтобы решить такую "сложную" проблему, есть несколько вариантов:

не ставить ПВО, но есть риск попадания;

переселиться куда-нибудь на окраины, но не по статусу;

бежать из Москвы.

Большинство россиян используют именно последний вариант. Убегают из столицы семьями, но только те, кто полностью не встроен в путинскую систему.

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