Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, що подібна "випадковість" згубно впливає на настрій російських псевдоеліт. Тоді як прості росіяни не відчувають загрози, тому продовжують скупчуватися в людних місцях.
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Чому дрони падають поряд з "елітою"
У Росії планують провести "вибори" у загальноросійський день голосування – 10 вересня. Проте навіть часті "візити" дронів не змусять окупантів сидіти вдома. Росіяни підуть у людні місця. Вони не відчувають небезпеки, бо не було масових жертв серед населення.
Тут варто звернути увагу на одну особливість. Безпілотники залітають не у прості місця. Майже постійно щось "бахкає" там, де проживають заможні люди – бізнес-центр "Москва-Сіті", котеджні містечка в Підмосков'ї.
"А все тому, що ППО стоїть саме там. Ймовірно, безпілотники змінюють курс при підльоті до таких "островів" сприятливого життя впливових людей Москви та Підмосков'я", – зауважив політтехнолог.
Тизенгаузен пояснив, чому атаки дронами найбільше відчуває еліта Росії: дивіться відео
Можна підсумувати, що системами ППО захищені багаті росіяни. Але й простолюду нічого не загрожує, бо дрони туди не прилітають.
Умовні псевдоеліти прикрили себе, але це зіграло злий жарт з ними, бо тепер усе збивають саме там,
– підкреслив Тизенгаузен.
Аби розв'язати таку "складну" проблему є кілька варіантів:
- не ставити ППО, але є ризик влучання;
- переселитися кудись на околиці, але не за статусом;
- втекти з Москви.
Більшість росіян послуговуються саме останньому варіанту. Тікають зі столиці сім'ями, але лише ті, хто повністю не вбудований в путінську систему.
Останні атаки дронами у Москві
- Москву вночі проти 23 серпня атакували невідомі дрони. Спершу повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці – зокрема, у Хімках та інших районах Підмосков'я. Згодом з'явилася про "бавовну" та задимлення в "Москва-Сіті"
- Раніше, 18 серпня, найвідоміший російський бізнес-центр також був у центрі уваги. За словами пропагандистів, дрон нібито після впливу на нього засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту і впав на будинок "Експоцентру" в районі "Москва-Сіті". Атаку здійснював начебто український БпЛА "Бобер".
- Також 12 серпня москвичі бідкались на дрони, з якими не могла дати раду російська ППО. Безпілотник начебто пролетів над МКАДом, проте про жодні вибухи не повідомляли. А й пропагандистським ЗМІ порадили промовчати на цю тему.