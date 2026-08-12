Рабская реакция на "движуху": к чему могут привести постоянные удары по территории России

Украине следует расширять географию ударов. Однако в настоящее время из-за ограниченности средств поражения у Сил обороны существует определенная очередность вражеских объектов, попадающих под прицел. Поэтому приходится выбирать приоритеты.

Об этом в беседе с 24 Каналом отметил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, обратив внимание на то, что в настоящее время одной из таких целей являются склады российского маркетплейса Wildberries, что приносит экономический и социальный эффект. Дальнейшие удары будут усиливать их.

Атаки по России становятся регулярными: какова реакция россиян?

В списке ключевых целей для атак по России остаются нефтеперерабатывающие заводы, порты, установки для запуска баллистических ракет. Однако бывший глава МИД Украины подчеркнул, что в список объектов для поражения следует добавить и места производства этого оружия, однако сегодня нашему государству не хватает ударных средств.

"Мадяр" говорил, что если бы у него было надлежащее финансирование, то возможность нанесения ударов по Крыму увеличилась бы в 7 раз. Средств нет. Это как раз та тема, которая поднималась на совещании послов: об оружии и деньгах. Если бы у Мадяра было необходимое обеспечение, Крым давно бы уже "отплыл" от России,

– пояснил Огрызко.

Полная версия интервью с Владимиром Огрызко: смотрите в видео

Регулярные атаки по российским объектам, факт того, что война перешла на территорию России, вызывают у населения страны-агрессора совершенно не ту реакцию, которая должна была бы быть. Бывший глава МИД отметил, что в многочисленных видео, которые россияне начали записывать, они призывают "двух людей найти консенсус".

Все сводится к тому, что свидетельствует о состоянии дебилизации российского населения: оказывается, просто двое руководителей между собой что-то не поделили. Не было аннексии Крыма, агрессии в 2022 году, нет всех этих ужасов, которые принесла с собой Россия, а есть просто "ссора двух людей, которые не могут между собой разобраться и прекратить войну". Уровень этого идиотизма уже зашкаливает,

– считает Огрызко.

Однако именно такой, по его словам, по своей сути и является Россия. Что бы ни происходило, нарратив, который десятилетиями вбивали в головы россиянам о том, что их государство право в любых обстоятельствах, а все остальные вокруг виноваты, сохраняется до сих пор. Россияне, как подчеркнул экс-глава МИД, не хотят смотреть глубже, понять причину и следствие происходящего.

Эта банальная связь никак не прослеживается. Такое ощущение, что в России наука и логика отсутствуют. Видимо, в университетах этого не изучают. Создается впечатление, что люди просто не могут объяснить себе, почему это происходит, и ищут эфемерные причины,

– отметил Огрызко.

Бывший министр иностранных дел обратил внимание и на вялую реакцию россиян на внутриполитическую ситуацию накануне парламентских выборов в России. Даже сейчас, когда там запретили антивоенной партии "Яблоко" участвовать в выборах, в 15-миллионной Москве на протест пришло всего 500 человек. Вот так сегодня выглядит российский протестный дух.