Про це у розмові з 24 Каналом зазначив ексочільник МЗС України Володимир Огризко, звернувши увагу на те, що зараз однією з таких цілей є склади російського маркетплейса Wildberries, що приносить економічний і соціальний ефекти. Подальші удари будуть посилювати їх.

Атаки по Росії стають регулярними: яка реакція у росіян

У списку ключових цілей для атак по Росії залишаються нафтопереробні заводи, порти, установки для запуску балістичних ракет. Однак ексочільник МЗС України підкреслив, що варто додати до списку об'єктів для ураження й місця виробництва цієї зброї, проте сьогодні нашій державі бракує ударних засобів.

Мадяр казав, що якби в нього було належне фінансування, то можливість ударів по Криму збільшилася б у 7 разів. Нема коштів. Це якраз та тема, яка порушувалась на нараді послів: про зброю і гроші. Якби у Мадяра було необхідне забезпечення, Крим давно б вже "відплив" від Росії,

– пояснив Огризко.

Повна версія інтерв'ю з Володимиром Огризком: дивіться у відео

Регулярні атаки по російських об'єктах, факт того, що війна перейшла на територію Росії у населення країни-агресорки викликає геть не ту реакцію, яка мала б бути. Колишній керівник МЗС зауважив на тому, що у численних відео, які росіяни почали записувати, вони закликають "двох людей знайти консенсус".

Все зводиться до того, що свідчить про стан дебілізації російського населення: виявляється, просто двоє керівників між собою щось не поділили. Не відбулося анексії Криму, агресії у 2022 році, немає всіх цих жахів, які з собою принесла Росія, а є просто "сварка двох людей, які не можуть між собою розібратися і припинити війну". Рівень цього ідіотизму вже зашкалює,

– вважає Огризко.

Однак саме такою, з його слів, є за своєю суттю Росія. Щоб не коїлось, наратив, який росіянам вбивали в голову впродовж десятиліть про те, що їхня держава права за будь-яких обставин, а всі інші навколо винні, залишається досі. Росіяни, як наголосив ексочільник МЗС, не хочуть дивитися глибше, зрозуміти причину і наслідок того, що відбувається.

Оцей банальний зв'язок ніяк не простежується. Таке відчуття, що в Росії наука і логіка відсутні. Мабуть, в університетах цього не вивчають. Складається враження, що люди просто не можуть пояснити собі, через що це відбувається, і шукають ефемерні причини,

– зауважив Огризко.

Колишній міністр закордонних справ звернув увагу і на кволу реакцію росіян довкола внутрішньополітичної ситуації напередодні парламентських виборів в Росії. Навіть зараз, коли там заборонили антивоєнній партії "Яблуко" брати участь у виборах, у 15-мільйонній Москві протестувати прийшло всього 500 людей. Ось так сьогодні виглядає російський протестний дух.