Взрывное утро в Псковской области: повреждено нефтепровода, россияне жалуются на дроны

Утром в Псковской области прогремели взрывы. Оккупанты жалуются, что пострадало здание нефтепровода.

Россияне снова взывают о якобы атаке дронов-камикадзе. Об этом со ссылкой на вражеские СМИ пишет 24 Канал.

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В Псковской области было по меньшей мере два взрыва

Губернатор Псковской области пожаловался, что сегодня рано утром прогремел взрыв. В результате повреждено админздание нефтепровода вблизи поселка Литвиново Невельского района. На месте происшествия работают оперативные службы.

РосСМИ уточнили, что станцию "Транснефти" в Псковской области якобы "атаковали два дрона-камикадзе". Заметим, что россиянам постоянно мерещатся беспилотники.

По предварительным данным, "атака" произошла около половины пятого утра 27 мая. Пропагандисты отмечают, что беспилотники вроде бы упали на территории станции. После этого прогремели два взрыва.

Пока известно, что повреждены фасады и стекло трех административных зданий. Конечно же, по старой доброй традиции, пострадавших якобы нет.

Где расположен нефтепровод: смотрите на карте

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Заметим, что утром 27 мая "хлопок" также цвел в Белгородской области. Оккупанты пожаловались на "атаку беспилотников" по зданию МВД.

Ночью 26 мая неизвестный дрон атаковал Краснодар. Попадание даже попало на видео. Просмотреть можете здесь.

До этого, 25 мая, неизвестный объект атаковал военный аэродром в Ростовской области.

Обратите внимание! Украина не атакует и не обстреливает территории России. В частности, об этом заявил и Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул: "Мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом (атаках на территории России – 24 Канал) не заинтересованы. У нас нет на это времени, сил и лишнего оружия".